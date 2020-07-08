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Koronavirüs Koronavirüse yalananan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, DSÖye rağmen sıtma ilacı kullanıyor
DÜNYA

Koronavirüs testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hidroksiklorokin kullanıyor

Koronavirüse yalananan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, DSÖ’ye rağmen sıtma ilacı kullanıyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dünya Sağlık Örgütünün hastalığa karşı yararlı olmadığını açıkladığı, hidroksiklorokin isimli sıtma ilacını kullandığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bolsonaro, "Hidroksiklorokine güveniyorum. Ya sen?" diye sordu.

Haber Merkezi İHA
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, DSÖ’ye rağmen hidroksiklorokin kullanıyor.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, DSÖ’ye rağmen hidroksiklorokin kullanıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüse yakalandığını açıkça onayladıktan birkaç saat sonra Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hastalığa karşı yararlı olmadığını açıkladığı hidroksiklorokin alarak iyileşmeye çalıştığı bir video yayınladı.

  • Bolsonaro bu videoda, “Bugün koronavirüs ile savaşmaya yardımcı olabilecek başka ilaçlar olduğunu biliyoruz. Hiçbirinin kanıtlanmış bilimsel etkinliği olmadığını da biliyoruz. Ancak ben "Hidroksiklorokin’e güveniyorum, ya sen?” ifadelerini kullandığı bir mesaj yayınladı.

VİDEOYA KAHKAHA İLE BAŞLIYOR

Gözle görünür şekilde iyimser ve iyi durumda olan devlet başkanı, videoya kahkahayla başlıyor. Üçüncü hidroksiklorokin dozunda olduğunu açıklıyor.

Bolsonaro, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Pazar günü az ya da çok bir şeyler hissettim. Pazartesi günü kötüydü. Bugün Salı. Cumartesi’den çok daha iyiyim. İşe yaradığı açık" mesajını verdi.

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Bolsonaro, sağlık otoritelerinin kullanımını önermemesine ve hatta ciddi yan etkileri olduğu konusunda uyarmasına rağmen, pandeminin başlangıcından bu yana Covid-19 hastaları için klorokin ve hidroksiklorokin kullanımını savunuyor.

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DSÖ İLAÇ DENEMELERİNİN DURDURULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Kısa süre önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüse yakalananların tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir bileşimi ilaçların denemelerinin ölüm oranlarını düşürmede başarısız kaldığı gerekçesiyle ikinci kez durdurulduğunu açıklamıştı.

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