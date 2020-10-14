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TÜRKİYE

Koronavirüsle mücadele edene doktorlar anlatıyor: Testi negatif ama 'maske takmama gerek yok' diyor

Koronavirüsle mücadele edene doktorlar anlatıyor: Testi negatif ama 'maske takmama gerek yok' diyor

İzmir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları yoğun bakım ve acil serviste yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli pratisyen hekim Ümit Kağan Arpacı, Kovid-19 şüphesiyle acil servise başvuran hastalarla yaşadığı diyalogu şu şekilde aktardı: "Acil servise gelen temaslı kişi testte negatif çıkıyor, 'Artık maske takmama gerek yok' diye cevap veriyor. 'Maske sağlığın için' diyorum. 'Maskesiz korona olmadım, demek ki vücudum kabul etmedi' diyor."

Haber Merkezi AA
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli pratisyen hekim Ümit Kağan Arpacı
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli pratisyen hekim Ümit Kağan Arpacı

İzmir'deki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları mart ayından bu yana Kovid-19 tanısı konulan hastaların sağlıklarına kavuşturmak için mücadele ediyor.

Türkiye'de salgının görüldüğü marttan bu yana yüzlerce kişiyi iyileştiren sağlık çalışanları için yoğun bakıma gelen her hasta, yeni bir mücadeleyi simgeliyor.

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Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde görevli pratisyen hekim Ümit Kağan Arpacı da hem acildeki hem de Kovid-19'lu hastalara hizmet veriyor.

Arpacı, salgın başladığında test için gelenlerin yaş ortalamasının yüksek olduğunu ancak artık her yaştan insanın PCR testi yaptırmak zorunda kalabildiğini vurguladı.

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Sana ne maskemden diyor

Bazı vatandaşların çok bilinçsizce davrandığını söyleyen Arpacı, düğüne giden virüslü kişi nedeniyle aynı mekandan 8 hastanın kendilerine başvurduğunu kaydetti.

Salgının, izolasyon ve maskenin olmadığı ortamda adeta kendine "bayram" ilan ettiğini ifade eden Arpacı, acile başvuran kimi hastaların sürüntü vermeye dahi dermanlarının olmadığını anlattı.

Acil serviste çok ilginç durumlarla karşılaştıklarını anlatan Arpacı, özellikle bazı kişilerin sorumsuz davranışlarının kendilerini son derece üzdüğünü belirtti.

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Testi negatif çıkınca 'artık maskeye gerek yok' diyor

Arpacı, hastalarla yaşadığı bazı diyalogları ise şöyle anlattı:

  • "Kimileri maskeyi sadece ağzının olduğu bölümünü kapattığı için uyarıyoruz. 'Burnunuzu da kapatın' diyorum, kapatıyor ama bir süre sonra tekrar açıyor. Devamlı maske düşüyor, 'Maskeni kaldır' diyorum, 'Sana ne ya maskemden' diyor. Muayene ederken maskeyi çıkartıyor. Acil servise gelen temaslı kişi testte negatif çıkıyor, 'Artık maske takmama gerek yok' diye cevap veriyor. 'Maske sağlığın için' diyorum. 'Maskesiz korona olmadım, demek ki vücudum kabul etmedi' diyor. Kendini düşünmeyen bir insan çevresini de düşünmez.

Yine bir vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan yakınını görmek istemesi üzerine sıkıntı yaşandı. Israrla yakının görmek istiyor. 'Burası enfekte. Görme imkanınız yok.' diyoruz 'Ne demek ya, hastamı alır giderim' diyor ve bizi CİMER'e şikayet ediyor."

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Moralimizi yüksek tutmamız gerekir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Cenk Kıraklı ise salgınla birlikte dünya ve Türkiye'de artık yoğun bakım kavramının değiştiğini vurguladı.

Kıraklı, şunları kaydetti:

"Eskiden yoğun bakımlar ölümü beklenen hastaların yatırıldığı yerlerdi. Artık yoğun bakım fayda görecek hastaların tedavi gördüğü sağlık birimleri oldu. Eğer erken dönemde bu hastalara tedavi uygulanırsa yoğun bakımda yaşama şansları artıyor. Bir kovid hastası entübasyon ve solunum cihazına bağlanınca yaşama şansı yüzde 40'lara kadar düşüyor."

Her sabah arkadaşlarına, "Biz virüsten daha güçlüyüz ve hastalarımızı yaşatacağız. Bunun için moralimizi yüksek tutmamız gerekir.' şeklinde konuşma yaptığını hatırlatan Kıraklı, yoğun bakıma alındıkları için canları sıkılan hastalara moral verdiklerini dile getirdi.

Doktorlar Kovid-19 anlatıyor: Gençlerde de ağır seyrediyor
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Pandemi hastanesine dönüştürülen Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde görevli doktorlardan Demiray ve Yıldız, salgınla mücadelede hastaları iyileştirebilmek için canla başla çalışıyor.
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Her türlü fedakarlığı göstererek aylarca ailesinden ayrı kalan Demiray ve Yıldız, kimi zaman hastalarını iyileştirmenin sevincini yaşarken, kimi zaman da virüse yenik düşmesinin hüznünü yüreğinde hissediyor.
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Demiray, Kovid-19'a yakalanan çok sayıda hastanın yanı sıra radyoloji uzmanı babasını da tedavi ederek sağlığına kavuşmasını sağladı. Yıldız ise bir hastayı tedavi ederken salgına yakalanarak 20 gün karantinada kaldı.
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Demiray, 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de de görülen koronavirüsle mücadeleyi en başarılı şekilde sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.
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Sağlık çalışanları olarak gece gündüz yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Demiray, şöyle konuştu:
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Tüm dünyanın ufkunu karalayan ve hayatımızın her alanını etkileyen salgının hayatımıza nasıl yansıyacağını yaşayarak göreceğiz. Bu salgın, tedirginlik ve korkuyu beraberinde getiriyor. Halkımızın duyarlı olmasını, sosyal mesafeyi korumaya ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Okullarda öğretmenlerin öğrencilere sahip çıkmasını istiyoruz. Çocuklar mesafe kuralını iyi bilmeyebilir. Öğretmenlerimiz bunun üzerinde dursun.
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Yoğun bakımda takip ettikleri hastalar arasında gençlerin de olduğunun altını çizen Demiray, şu uyarılarda bulundu:
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Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın yanında gençlerimiz de dikkat etmeli. Gençlerde ağır seyreden vakalar görüyoruz. Gençlerimiz rehavete kapılmasın ve mutlaka kullara uysun. Virüsün etkilediği hastalarımızdan takip ettiğim gençler oldu. Tüm standart tedavileri uygulamamıza rağmen iyileşemeyen, kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Bunlara çok üzüldük. Hastanede takip ettiğim bir gençte bilinç kaybı gözlemledik. Beynine pıhtı attı. Bunun sebebinin koronavirüs olduğunu saptayarak hastamızı yoğun bakımda takip ettik. Koronavirüs farklı tablolarla karşımıza çıkabiliyor.
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Her hastada farklı bir tablonun gelişebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Demiray, 50'li yaşlarda iki erkek kardeşi de takip ettim. Uzun süre hastaneye başvurmamışlardı. Başvurduklarında çok geç kalmıştık. Tüm tedavileri uyguladık ancak kardeşleri kurtaramadık. Bu da bizi çok üzdü ama çok zor toparladığımız hastalarımız da oldu. Entübe olup sonra hastaneden yürüyerek çıkan ve 'koronavirüsü gerçekten ağır atlattı' dediğimiz hastalarımız da var. Bu hastalarımızın iyileştiğini görünce çok mutlu oluyoruz. Hastalığın ciddiyeti bizi korkutuyor. Bu nedenle halkımızın rehavete kapılmamasını istiyorum. diye konuştu.
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Hastanede babasını, mesai arkadaşlarını, yakınlarını tedavi etmek zorunda kaldığını anlatan Demiray, şunları söyledi:
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Arkadaşlarımın yanı sıra ailemden birkaç kişi daha virüse yakalandı. 66 yaşında radyoloji uzmanı babamın testi de pozitif çıktı. Kronik hastalığı vardı. İki hafta servis ve yoğun bakımda takip ettim. Yoğun tedavi sonunda iyileşti, şimdi görevinin başında. Sevdiklerimizi ve sağlık çalışanlarını uyarmak istiyorum. Virüsün nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle sosyal izolasyona, mesafeye uymalarını ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Herkesin virüsten korunmaya devam etmesi gerekiyor.
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız ise salgının zor bir süreç olduğunu, bu nedenle hekimlerin ve sağlık personelinin zor bir süreçten geçtiğini belirtti.
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İnsanların hayatını kurtarmak, sağlıklarına kavuşmalarını sağlayabilmek için kendilerini riske attıklarını dile getiren Yıldız, şunları anlattı:
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Halkımızın bunun bilincinde olması gerekiyor. Meslektaşlarımızın birçoğu bu mücadelede hayatlarını kaybettiler. Geride çocuklarını, ailelerini, anne, babalarını ve sevdiklerini bıraktılar. Bu hepimiz için geçerli. Ben de bu hastalığa yakalandım. 20 gün karantinada kaldım. Bu süreçte zorluklar yaşadım, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan uzak kaldım. Sağlığıma kavuştuktan sonra kaldığım yerden görevime devam ettim. Yine en ön safta bu hastalıkla mücadele devam ediyoruz. İnsanların da belirlenen kurallara uymalarını, maskesiz dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Gençlerin çoğu semptom olmadan hastalığı atlatıyor. Maske takmayan gençlerin hastalığı birçok kişiye bulaştırma riski bulunuyor. Hastalık bulaşanlar bizlerin annesi, babası, kardeşi ve yakınları olabilir. Onları riske atmamak ve hayatlarını kaybetmelerine sebep olmamak gerekiyor. Gençlerimiz bunun farkında ve bilincinde olmalı.
Doktorlar Kovid-19 anlatıyor: Gençlerde de ağır seyrediyor
Bitlis'te pandemi hastanesinde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı.


Salgınla mücadelede moralin önemli olduğunu anlatan Kıraklı, "Kovid-19'lu hastaların morallerinin yüksek olması bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tedavilerine de olumlu yansıyor. Biz bu sayede 95 yaşındaki ileri KOAH hastası amcamızı sağlığına kavuşturduk. Benim en mutlu olduğum an ise bir hastamın solunum cihazından ayrılarak kendi rahat bir şekilde nefes almaya başladığı an oluyor." ifadelerini kullandı.

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