Koronavirüs Koronavirüslü hastayı kokusundan tanıyacak Taylandlı bilim insanları 6 köpeği Kovid-19 testi için eğitti
DÜNYA

Koronavirüslü hastayı kokusundan tanıyacak: Taylandlı bilim insanları 6 köpeği Kovid-19 testi için eğitti

Tayland’daki Chulalongkorn Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, 6 iz takip köpeğinin Kovid-19 ile enfekte olan ve semptom göstermeyen kişileri tespit etmek üzere başarıyla eğitildiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Kovid-19 hastalarından alınan ter örnekleri, laboratuvar ortamında köpeklerin eğitiminde kullanılmak üzere hazır hale getirildi.
Kovid-19 hastalarından alınan ter örnekleri, laboratuvar ortamında köpeklerin eğitiminde kullanılmak üzere hazır hale getirildi.

Tayland’daki Chulalongkorn Üniversitesi’nden bilim insanları, 6 iz takip köpeğini semptom göstermeyen Kovid-19 hastalarını tespit etmek üzere eğitmeyi başardı. Veterinerlik, Tıp ve Fen Bilimleri Fakülteleri ile özel sektör ortaklığında yürütülen "Asemptomatik Kovid-19 hastalarının tespitinde iz takip köpeklerinin kullanımı" adlı proje kapsamında, Kovid-19 hastalarından alınan ter örnekleri, laboratuvar ortamında köpeklerin eğitiminde kullanılmak üzere hazır hale getirildi.

Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok

Yüzde 94.8 doğruluk oranı

Altı labrador cinsi köpeğin asemptomatik vakaları tespit etmede yüzde 94.8 doğruluk oranına sahip olduğu açıklanırken, Chulalongkorn Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve araştırma ekibine başkanlık eden Prof. Kaywalee Chadarong, köpeklerin burunlarının kokuyu algılamada insanlardan 50 kat daha hassas olduğunu ifade etti. Köpeklerin uzun burun boşluklarına sahip oldukları ve mükemmel koklayıcı oldukları için seçildiğini kaydeden Kaywalee, "Bu köpekler aynı zamanda arkadaş canlısı ve kolayca eğitiliyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Başbakanı Castex'ten korkutan salgın açıklaması: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz
KORONAVİRÜS
Fransa Başbakanı Castex'ten korkutan salgın açıklaması: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz

"Diz çökerse asemptomatik hasta"

Bulaşıcı hastalıklar alanında uzman veteriner olan araştırma ekibi üyesi Doç. Somporn Techa-ngamsuwan ise "Tüm test süreci, köpekler ve personel için güvenli" dedi. Köpeklerin vakaları tespit ettiğinin nasıl anlaşıldığı hakkında da bilgi veren Somporn, “Diz çöktükleri zaman, numunenin asemptomatik bir kişiden geldiği anlamına gelir" diye konuştu.

  • Eğitilen 6 köpeğin, ilerleyen günlerde asemptomatik Covid-19 vakalarının tespitinde görev almak üzere havaalanlarına gönderilmesi bekleniyor.

AB Komisyonundan üyelere: Elinizdeki aşıları saklamayın kullanın
KORONAVİRÜS
AB Komisyonundan üyelere: Elinizdeki aşıları saklamayın kullanın

Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı
KORONAVİRÜS
Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı
Abone Ol Google News
Samsunda akılalmaz olay

Samsun'da akılalmaz olay

​Taziye ziyaretinde 21 kişi koronavirüs oldu, 80 kişi karantinada.
Artışın sırrı çözüldü

Artışın sırrı çözüldü

​Vakalar aynı soyadından kümeleniyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisanda Türkiyede

​İstanbul Havalimanı günlük ortalama 465 uçuşla ilk sırada.

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, güzel haberi verdi.

Örnek şehir

Örnek şehir

​Üç ilçede vaka yok, diğer ilçelerde sayı bire düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.