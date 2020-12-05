Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüste sahte aşı dolandırıcılığına dikkat Halk sağlığı için çok tehlikeli
DÜNYA

Koronavirüste sahte aşı dolandırıcılığına dikkat: Halk sağlığı için çok tehlikeli

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), kısa bir süre içinde birçok ülkede uygulanmaya başlaması beklenen koronavirüs aşıları ile ilgili olarak, sahtecilik ve dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), kısa bir süre içinde birçok ülkede uygulanmaya başlaması beklenen koronavirüs aşıları ile ilgili olarak, sahtecilik ve dolandırıcılık uyarısında bulundu. Polis örgütüne göre, test aşamasındaki koronavirüs aşılarını üreten şirketlerin isimleri, dolandırıcılar tarafından şu anda bile kötüye kullanılmaya başlandı. Örgüt, dolandırıcıların sahte aşı ve ilaçları pazarladığı uyarısı yapıyor.

  • Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs aşılarına yönelik talebin, üretilen miktardan fazla olduğu hatırlatılarak, bu nedenle, birçok kişinin farklı tedarik seçenekleri aradığı belirtildi.

Kovid-19 aşısı güvenli
KORONAVİRÜS
Kovid-19 aşısı güvenli

Sahte ürünler ve dolandırıcılık faaliyetleri hızla artacak

Nisan ayından bu yana internet üzerinden sahte koronavirüs ilacı ve aşısı pazarlayan dolandırıcıların ortaya çıkarıldığını belirten polis teşkilatı, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların pazara girmesinden sonra, suç oranlarında patlama bekliyor. Eurpol'e göre, şu anda bile, aşı geliştirme ve test aşamasındaki şirketlerin isimleri, internet üzerinde dolandırıcılar tarafından kötü amaçla kullanılıyor. Aşıların resmi olarak kullanıma sunulmasının ardından, sahte ürünler ve dolandırıcılık faaliyetleri hızla artacak.

Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar? Aşı için para ödenecek mi?
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar? Aşı için para ödenecek mi?
  • Suçluların hem şirketleri hem de kişileri dolandıracağından endişe eden örgüt, sahte aşıların gerekli hijyen koşullarına uyulmadan üretildiğine dikkati çekti. Europol açıklamasında, sahte aşıların etkisiz ya da toksik olmaları nedeniyle halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturduğunu vurgulandı.

Yeni önlemler almaya çağırdı

Avrupa Polis Teşkilatı, üye ülkeleri sahte aşı ve Covid-19 ilaçları ile ilgili dolandırıcılık faaliyetleri konusunda fazladan yeni önlemler almaya çağırdı. Uluslararası Polis Örgütü (Interpol) de, hırsızlık vakaları nedeniyle yakında piyasaya sürülecek aşıların dağıtımında sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Interpol, aşı hırsızlığının yanı sıra sahte aşıların da ciddi bir tehdit olduğunu bildirdi.

  • Teknoloji şirketi IBM de aşıların taşınması konusunda siber casusluk tehlikesine dikkati çekmişti. IBM'e göre, bilgisayar korsanları, kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla, aşıların taşınması sürecine müdahale etmeyi amaçlıyor.

Putin talimat verdi koronavirüse karşı aşılama başladı
DÜNYA
Putin talimat verdi koronavirüse karşı aşılama başladı
Abone Ol Google News
Gardaşlarımızla doğrudan kara bağlantısı

Gardaşlarımızla
doğrudan kara bağlantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışını yaptı.
Türk Telekomda maç başladı

Türk Telekom'da maç başladı

Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırlıyor.
Yerli helikopter yerli motorla havalanacak: İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün teslimatı yapıldı

Antalya'da deprem

Antalya'da deprem

AFAD verilerine göre büyüklüğü 5.2.
Suç duyurusunda bulun

Suç duyurusunda bulun

​Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı..
Müthiş ses

Müthiş ses

​Yerli ve milli motor TEİ-TS1400'ün ateşlendiği anlar.

KKTC'ye giriş <br>2 bin 255 TL

KKTC'ye giriş
2 bin 255 TL

​Yavru Vatan'da yeni korona tedbirleri başladı.

Karantinayı duyan apar topar kaçtı

Karantinayı duyan apar topar kaçtı

Jandarma ekipleri tüm giriş çıkışları kapattı.
Bravo Şeyhmus Amca

Bravo Şeyhmus Amca

Çöplük denilen yere binlerce fidan dikerek ormana çevirdi.
Nefes kesen son

Nefes kesen son

​Lider Alanyaspor, bu sezon ilk kez kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.