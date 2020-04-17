Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 200 bini aştı
DÜNYA

Koronavirüste son durum: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 200 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 200 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 200 bini aştı. En çok vaka görülen ülke 678 bin 210 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 184 bin 948 vakayla İspanya, 168 bin 941 ile İtalya, 165 bin 27 ile Fransa, 138 bin 273 ile Almanya ve 103 bin 93 ile İngiltere izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 692 vaka kayda geçti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 200 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 200 bin 322'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 678 bin 210 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 184 bin 948 vakayla İspanya, 168 bin 941 ile İtalya, 165 bin 27 ile Fransa, 138 bin 273 ile Almanya ve 103 bin 93 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 692 vaka kayda geçti.

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Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

  • "İran (79 bin 494), Türkiye (74 bin 193), Belçika (36 bin 138), Rusya (32 bin 8), Brezilya (30 bin 891), Hollanda (30 bin 449), Kanada (30 bin 106), İsviçre (27 bin 78), Portekiz (19 bin 22), Avusturya (14 bin 540), Hindistan (13 bin 835), İrlanda (13 bin 271), İsveç (13 bin 216), İsrail (12 bin 855), Peru (12 bin 491) ve Güney Kore (10 bin 635)."

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 147 bin 784 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 558 bin 150 kişi ise iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 494 bin 388 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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Albayrak Grubu şirketlerinden Kademe Atık Teknolojileri San. AŞ. Genel Müdürü Kenan Çelik, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde birçok belediye ile yurt dışından sokak ve caddeleri dezenfekte için çok sayıda sipariş aldıklarını belirtti. Çelik, 'Önceliğimiz ülkemizin taleplerini karşılamak. Yeni geliştirdiğimiz 'mikronsis sis makinesini' haftada 50 adet üretmeyi öngörürken şu anda gelen siparişlerle kapasitemizi haftada 150 adete çıkarmaya zorluyoruz. Ayrıca Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Rusya'dan gelen taleplere de yavaş yavaş cevap vermeye başladık' dedi.


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