Kırgızistan eski Meclis Başkanı'nın koronavirüsten ölmeden bir saat önce Türk elçiye attığı son mesaj yürek burktu: Ölmek üzereyim beni Türkiye'ye kaldırın

Hayat

Bir Fikir Bir İnsan Derneği madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmak için çalışıyor: Bağımlılıkta en büyük etken aile

İstanbul Üsküdar’da madde bağımlısı gençlerin topluma kazandırılması için yoğun mesai harcayan Bir Fikir Bir İnsan Derneği, üçüncü şubesini açarak yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Madde kullanan gençlerin ötesinde bir de bu zehri kullanmaya aday olabilecek çocukların gelişimi için uğraş verdiklerini belirten Dernek Başkanı Cemil Sucu, gençlerin neden madde bağımlısı olduğunu şöyle açıkladı: “Gençlerimiz aileleriyle aralarındaki anlaşmazlıktan veya ilgi eksikliğinden dolayı maalesef bu belaya bulaşıyorlar. Ailede bulamadığı sevgiyi ilgiyi yalancı maddelerde arıyorlar."