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Koronavirüs Kırgızistan eski Meclis Başkanının koronavirüsten ölmeden bir saat önce Türk elçiye attığı son mesaj yürek burktu Ölmek üzereyim beni Türkiyeye kaldırın
DÜNYA

Koronavirüsten hayatını kaybeden Kırgızistan eski Meclis Başkanı'nın yürek burkan son Türkiye mesajları

Kırgızistan eski Meclis Başkanı'nın koronavirüsten ölmeden bir saat önce Türk elçiye attığı son mesaj yürek burktu: Ölmek üzereyim beni Türkiye'ye kaldırın

Koronavirüsten hayatını kaybeden Kırgızistan eski Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov'un ölmeden bir saat önce Türk-Kırgız dostluğu Whatsapp grubuna attığı mesaj yürek burktu. Tursunbekov, Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a seslenerek, "Sayın Büyükelçi, Çok yoruldum. Ölmek üzereyim. Hemen Türkiye. Uçak hemen. İmdat. Hemen kalksın" mesajlarını yazdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsten hayatını kaybeden Kırgızistan eski Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov
Koronavirüsten hayatını kaybeden Kırgızistan eski Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov

Kırgızistan eski Meclis Başkanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Çınıbay Tursunbekov, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Tursunbekov'un, Türk-Kırgız dostluğu Whatsapp grubuna attığı son mesajlar ise yürek burktu. Tursunbekov'un son mesajı " Çok yoruldum, Beni Türkiye'ye kaldırın" oldu.

DHA
Kırgızistan eski Meclis Başkanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Çınıbay Tursunbekov

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Kırgızistan eski Meclis Başkanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Çınıbay Tursunbekov, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Tursunbekov'un ölmeden bir kaç saat önce Türk-Kırgız dostluğu Whatsapp grubuna attığı mesaj yürek burktu.

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"ÇOK YORULDUM, BENİ TÜRKİYE'YE GÖTÜRÜN"

  • Tursunbekov dostluk grubunda Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'a seslenerek, "Sayın Büyükelçi, Çok yoruldum. Ölmek üzereyim. Hemen Türkiye. Uçak hemen. İmdat. Hemen kalksın" mesajı attı. Büyükelçi Fırat da cevaben, "Ambulans uçak lazım. Hastanedeyseniz, bana test sonucunuzu ve epikiriz raporunuzun fotoğraflarını gönderin lütfen" karşılığını verdi.

DHA
Kırgızistan eski Meclis Başkanı ve Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili Çınıbay Tursunbekov'un attığı son mesajlar ortaya çıktı.

KKTC'DEN TURSUNBEKOV'A TAZİYE MESAJI

Tursunbekov ise kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Tursunbekov'u yakından tanıyan KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Aziz dostumu kaybettim. Temmuz ayında 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamalarına katılmak için gelecekti" dedi. Önceki gün hastaneye kaldırılan Tursunbekov, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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