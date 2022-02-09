Koronavirüsü bilmişti: Yeni tehlike ile ilgili çok konuşulacak uyarı

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat sürerken Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

Gates bir süredir koronavirüs pandemisinin son olmayacağı konusunda uyarıyor ve atılması gereken adımları sıralıyor. Bu konuda yeni bir adım atan Gates bir kitap yazdı ve bir sonraki pandeminin nasıl önlenebileceği hakkında bir dizi öneri sundu.

KOVID-19 SON SALGIN OLMAYACAK

Kendi internet sitesi 'Gates Notes' üzerinden bir yazı yayınlayan Gates, bu kitabı neden yazdığını açıkladığı yazısına 'Kovid-19'un son salgın olabileceğine inanmıyorum' sözleri ile başladı.

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How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabın 3 Mayıs'ta çıkacağını belirten Gates yazısında şu ifadelere yer verdi;

'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'

Akşam'da yer alan habere göre kitapta Anthony Fauci ve Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi halk sağlığı liderleriyle yaptığım düzenli görüşmelere de yer verdiğini belirten Gates, 'komplo teorilerine konu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum' dedi.

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Gates sözlerine şöyle devam etti;

'Bir daha pandemi yaşamama hedefi hiçbir zaman iddialı değil, ancak aşılarla yaptığımız büyük atılımlar ve solunum yolu hastalıkları hakkında edindiğimiz bilgiler de dahil olmak üzere son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden harekete geçirdi. Bu yol başarıya giden bir yol. Dünya artık pandemilerin ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladı ve ivme bizden yana. Artık kimsenin bulaşıcı bir hastalığın milyonlarca insanı öldürebileceğine veya küresel ekonomiyi durdurabileceğine ikna olmasına gerek yok. Doğru seçimleri ve yatırımları yaparsak, Kovid-19'u son salgın haline getirebiliriz.'

Daha önce 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizmişti.

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Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

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Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, yayınlanan bir raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtilmişti.

Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekilmiş ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulanmıştı.

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