Koronavirüs Koronavirüsü bilmişti Yeni tehlike ile ilgili çok konuşulacak uyarı
DÜNYA

Koronavirüsü bilmişti: Yeni tehlike ile ilgili çok konuşulacak uyarı

Pandeminin başından beri adı komplo teorileri ile anılan Bill Gates, koronavirüs ve dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Koronavirüsü bilmişti: Yeni tehlike ile ilgili çok konuşulacak uyarı
Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi.

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat sürerken Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

Gates bir süredir koronavirüs pandemisinin son olmayacağı konusunda uyarıyor ve atılması gereken adımları sıralıyor. Bu konuda yeni bir adım atan Gates bir kitap yazdı ve bir sonraki pandeminin nasıl önlenebileceği hakkında bir dizi öneri sundu.

KOVID-19 SON SALGIN OLMAYACAK

Kendi internet sitesi 'Gates Notes' üzerinden bir yazı yayınlayan Gates, bu kitabı neden yazdığını açıkladığı yazısına 'Kovid-19'un son salgın olabileceğine inanmıyorum' sözleri ile başladı.

How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabın 3 Mayıs'ta çıkacağını belirten Gates yazısında şu ifadelere yer verdi;

'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'

Akşam'da yer alan habere göre kitapta Anthony Fauci ve Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi halk sağlığı liderleriyle yaptığım düzenli görüşmelere de yer verdiğini belirten Gates, 'komplo teorilerine konu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum' dedi.


Dünyanın en zengin 10 ismi koronavirüsle servetlerini katladı
HAYAT
Dünyanın en zengin 10 ismi koronavirüsle servetlerini katladı

Gates sözlerine şöyle devam etti;

'Bir daha pandemi yaşamama hedefi hiçbir zaman iddialı değil, ancak aşılarla yaptığımız büyük atılımlar ve solunum yolu hastalıkları hakkında edindiğimiz bilgiler de dahil olmak üzere son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden harekete geçirdi. Bu yol başarıya giden bir yol. Dünya artık pandemilerin ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladı ve ivme bizden yana. Artık kimsenin bulaşıcı bir hastalığın milyonlarca insanı öldürebileceğine veya küresel ekonomiyi durdurabileceğine ikna olmasına gerek yok. Doğru seçimleri ve yatırımları yaparsak, Kovid-19'u son salgın haline getirebiliriz.'

  • Daha önce 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizmişti.

10 gündür Ege'de geziyorlardı: Bill Gates ve Jeff Bezos’un gelme nedenleri ortaya çıktı
GÜNDEM
10 gündür Ege'de geziyorlardı: Bill Gates ve Jeff Bezos’un gelme nedenleri ortaya çıktı

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, yayınlanan bir raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtilmişti.

Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekilmiş ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulanmıştı.

Emel Sayın'dan Bill Gates'e esprili gönderme: Hiç aklından geçirme, satılık değil!
HAYAT
Emel Sayın'dan Bill Gates'e esprili gönderme: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Salgını önceden bilmişti: Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi duyurdu! BM'den bomba itiraf geldi
FOTOĞRAF 29
Title
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde çeyrek milyara yakın insana bulaştı.<br>
Title
5 milyondan fazla insanın canına mal olan virüs ile mücadele son sürat sürüyor. Dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da virüse karşı geliştirilen ilaç için son kontroller yapılıyor.<br>
Title
GATES YENİ TEHLİKEYİ AÇIKLADI <br><br>Son dönemde varyantlar ile gündemde olan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken Bill Gates'ten gelen yeni uyarı dünya gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü.<br><br><br>
Title
Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.<br>
Title
Gates şimdi de gezegenimizi bekleyen yeni tehlike ile ilgili uyarılarda bulunuyor.
Title
Gates, G20 zirvesi bildirisinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması sözünün gerçekçi olmadığını açıkladı.<br>
Title
Dünyanın sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlama hedefini kaçıracağı konusunda uyarılarda bulunan Gates açıklamasında çok konuşulacak ifadelere yer verdi.<br>
Title
O ÜLKELERİ İŞARET ETTİ <br><br>Dünya nüfusunun yüzde 65'inin Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere orta gelirli ülkelerde yaşadığının altını çizen Gates, 'Onlar iklimin anahtarı. Dünyadaki emisyonların çoğu orta gelirli ülkelerden geliyor' dedi.<br>
Title
GATES'İN UYARISI SONRASI İTİRAF! <br><br>Gates'in bu açıklamalarının yankıları sürerken BM Genel Sekreteri António Guterres'ten itiraf gibi açıklamalar geldi.
Title
Guterres, hükümetlerin bir yandan fosil yakıtlara yatırım yaparken, bir yandan da karbon salımında kesinti yapmayı vaat etmesinin anlamsız olduğunu söyledi. Genel Sekreter \"Fosil yakıt endüstrisi hala trilyonlarca sübvansiyon alırken, verilen sözler boş geliyor\" dedi.<br>
Title
Bilim insanları, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,5 dereceyle sınırlamanın, insanlığın iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınması anlamına geleceğini söylüyor.<br>
Title
YENİ SALGIN UYARISI <br><br>Gates ayrıca bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı söylüyor.
Title
Guterres, zirvede hükümetlerin karbonmonoksit salımını yeterli derecede kesme taahhütlerini büyük ihtimalle vermeyeceğini kaydetti.<br><br>'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.<br>
Title
Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.<br>
Title
Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.<br>
Title
Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi.<br>
Title
Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.<br>
Title
KRİTİK EŞİK AŞILDI<br><br>Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. En fazla can kaybı ise 766 bin 299 ile ABD'de kaydedildi.<br><br>
Title
Bu ülkeyi 607 bin 860 ile Brezilya, 458 bin 470 ile Hindistan, 288 bin 365 ile Meksika, 239 bin 693 ile Rusya, 200 bin 246 ile Peru, 143 bin 405 ile Endonezya, 140 bin 632 ile İngiltere, 132 bin 100 ile İtalya, 127 bin 281 ile Kolombiya, 126 bin 303 ile İran, 117 bin 683 ile Fransa ve 115 bin 950 ile Arjantin izledi.<br>
Title
İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde 247 milyon 547 bin 87 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 224 milyon 196 bin 4 kişi iyileşti. Halen 18 milyon 334 bin 203 hastanın tedavisi sürüyor.<br>
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Salgını önceden bilmişti: Bill Gates dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi duyurdu! BM'den bomba itiraf geldi
Koronavirüsün ortaya çıkmasından tam 3 sene önce salgın uyarısında bulunan ve haklı çıkan Bill Gates, dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı. Bill Gates'in açıklaması sonrası Birleşmiş Milletler'den gündeme bomba gibi düşen acı bir itiraf geldi.


Korkunç cinayettesır perdesi aralandı

Korkunç cinayette
sır perdesi aralandı

​Asansörde cesedi bulunmuştu, komşuları öldürmüş.
İkinci Kadir Şeker vakası

İkinci Kadir Şeker vakası

Dehşet saçan kocaya engel olmuştu: Tutuklu genç için yeni karar.
Deutsche Welle Avrupa’da ifade özgürlüğü yok diyen gazeteciyi kovdu

Ev, arsa, arazi, iş yeri sahibi herkesi kapsıyor: Ödemeyene ceza var

​Kredi borcu takibe düşenlere ödeme kolaylığı sağlanacak.

'Kazı yapmadık mera kontrolü yaptık'

'Kazı yapmadık mera kontrolü yaptık'

Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler.
Hepsi Marmara Denizi'nin dibinden çıktı

Hepsi Marmara Denizi'nin dibinden çıktı

Su altı görüntüleme cihazıyla belirlenip yüzer vinçle alındı.
Gram altınla yarışıyor

Gram altınla yarışıyor

​Dünyanın her yerinden talep yağıyor.

​Türkiye'nin gücüne güç katacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.