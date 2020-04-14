Koronavirüsü yendiğini açıklayan Güney Kore'de son testler büyük paniğe neden oldu: Taburcu edilen hastaların testi pozitif çıktı

Güney Kore’de koronavirüs salgınını yenen bazı hastaların tekrar hastalığa yakalanmaları ülkede endişe yarattı. Güney Koreli yetkililer, koronavirüsten iyileşen ve sonra test yapılan 116 vakanın koronavirüse tekrar yakanlandıklarını tespit etti.

YENİDEN KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR

Koronavirüs sebebiyle hasta olan ve daha sonra iyileşerek taburcu edilen bazı hastaların salgına yeniden yakanladığı belirtildi. Sistematik bir şekilde dünya genelinde en fazla koronavirüs testi yapan Güney Kore'de yetkililer virüsün bulaşmasına ilişkin düzenledikleri basın toplantısında 116 kişide koronavirüsü ikinci defa tespit ettiklerini açıkladı.

VİRÜSÜ YENEN 116 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Güney Kore yetkililerinin bu tespitiyle uzmanlar, koronavirüsten hastalanan ve iyileşen bu hastaların virüse dirençli antikor geliştirmediği ihtimali üzerinde duruyor. Bilim insanları koronavirüsten iyileşen ve tekrar hastalanan kişilerde, virüs kendini bir şekilde tekrar edip etmediği üzerinde de duruyor.

Bilim insanları aynı zamanda koronavirüsten iyileştikten sonra tekrar hastalanan bu kişilerin, başkalarına bulaştırıp bulaştırmadığı konusunda da çalışmalar yapıyor. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) Direktörü Jeong Eun-kyeong, virüsün yeniden bulaşmasından ziyade, bu kişilerde yeniden aktif hale geldiği olasılığı üzerinde durduklarını belirtti. Direktör Eun-kyeong, bahsi geçen bu 116 hasta üzerinde çalışmalarına devam ettikleri ifade etti.

KORONAVİRÜS Rize'nin Kalakandere ilçesinde 4 mahalle, 15 Nisan'dan itibaren karantinaya alınacak

SPOR Portekizli golcü Marco Paixao: Türkiye süreci iyi yönetiyor

KORONAVİRÜS Dünya Sağlık Örgütü : İyileşen hastalar bağışıklık kazanmıyor

EKONOMİ Koronavirüs mağduru vergi mükelleflerine 4 koldan destek

GÜNDEM Diyanetten oruç açıklaması: Ertelenmesi mümkün değil

KORONAVİRÜS Koronavirüsün genetik şifresi çözülecek

KORONAVİRÜS Koronavirüs propolise ilgiyi arttırdı: Talepler patladı

GÜNDEM Vali talimat verdi: Edirne'de dronla havadan da dezenfekte işlemi yapılıyor

KORONAVİRÜS Atık sularda koronavirüs taraması yapılacak

KORONAVİRÜS Bakan Kasapoğlu, karantina süresi dolan 20 bin 427 kişinin yurtlardan ayrıldığını açıkladı

KORONAVİRÜS Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor