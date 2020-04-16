Koronavirüs Koronavirüsü yenen 80 ve 81 yaşındaki çift taburcu edildi
TÜRKİYE

Koronavirüsü yenen 80 ve 81 yaşındaki çift taburcu edildi

Bolu’da, koronavirüs testleri pozitif çıkan 80 ve 81 yaşlarındaki Sare ve Osman Ulus çifti, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildiler.

Haber Merkezi İHA
Sare ve Osman Ulus çifti
Sare ve Osman Ulus çifti

Bolu’nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus (81) ve Sare Ulus (80) çifti, İstanbul’da yaptıkları ziyaretin ardından yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Ulus çiftinin yapılan muayenelerinde korona virüs şüphesi gören sağlık ekipleri test yaptı. Yaşlı çiftin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Osman ve Sare Ulus tedavi altına alındı.

İHA
Sare ve Osman Ulus çifti

15 GÜN BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜLER

  • İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 gün boyunca tedavi gören Ulus çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen koronavirüsü yendi. Yapılan son testleri negatif çıkan yaşlı çift tedavi gördükleri hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

İHA
Sare ve Osman Ulus çifti

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