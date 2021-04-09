Koronavirüs Koronavirüsün İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı
DÜNYA

Koronavirüsün İngiliz varyantı için yeni açıklama: 1,32 kat daha bulaşıcı

Koronavirüsün İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

Japon araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün İngiltere'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüsün İngiliz varyantı için yeni açıklama: 1,32 kat daha bulaşıcı
Foto/arşiv

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan Kovid-19 varyantlarını araştırdı.

Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

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