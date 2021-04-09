Koronavirüsün İngiliz varyantı 1,32 kat daha bulaşıcı

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CHP yatırım düşmanı

'Yaptırmayız partisi' CHP, kalkınmanın önünde hep takoz oldu. İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yusufeli Barajı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, CHP’ye rağmen hayat buldu. Proje düşmanı CHP, Kanal İstanbul’da da en iyi bildiği işi yapıyor: Yaptırmayız...