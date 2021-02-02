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DÜNYA

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ ekibi Wuhan’da: Hayvan hastalıkları merkezini ziyaret edecek

Koronavirüsün kökenini araştıran DSÖ ekibi Wuhan’da: Hayvan hastalıkları merkezini ziyaret edecek

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere Çin’in Wuhan kentine gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Wuhan’da bir hayvan hastalıkları merkezini ziyaret etti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için, Çin Hubei eyaletine bağlı olan Wuhan kentine 14 Ocak’ta gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ekip dün Hubei Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi’ni ziyaret ettiği ardından bugün Wuhan’da bir hayvan hastalıkları merkezine geldi.
Ziyaret sırasında açıklama yapan DSÖ ekibi üyesi Peter Daszak, “Mükemmel tesisler, toplantılar gayet bilgilendiriciydi” ifadesini kullanarak Hubei eyaletindeki hayvancılık, hayvan sağlığından sorumlu personel ile derin ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bazı laboratuvarları da gezdiklerini vurguladı.

DSÖ ‘sıfır’ noktasında
KORONAVİRÜS
DSÖ ‘sıfır’ noktasında

TAM KORUYUCU GİYSİLERLE GEZDİLER

Daha önce gerçekleştirilen ziyaretler sırasında maske takan ve günlük kıyafet tercih eden DSÖ ekibi, bu kez hayvan hastalıkları merkezi bölümlerini incelerken ise tam koruyucu giysiler giymeleri dikkat çekti.

VİRÜSÜN KÖKENİ ARAŞTIRILIYOR

DSÖ Covid-19 Teknik Lideri Maria Van Kerkhove, ziyaret etmeyi planladıkları Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün virüsün kökenleri hakkında en önemli bilgi kaynaklarından biri olduğunu söyledi. DSÖ OHAL Şefi Dr. Michael Ryan, daha fazla veri elde edebilmek için çabalamaya devam edeceklerini ve salgının nasıl başladığına dair bilgisi olan herkesin DSÖ ile paylaşması gerektiğini altını çizdi.
Öte yandan DSÖ ekibi, 29 Ocak’ta ilk koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesini’nin ardından 30 Ocak’ta Jinyintan Hastanesini ziyaret etmişti. DSÖ ekibi, Wuhan’daki en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan Baishazhou Pazarında incelemeler gerçekleştirmişti.

Korona virüsün kaynağını araştıran DSÖ ekibi, Wuhan’daki hayvan pazarını ziyaret etti
KORONAVİRÜS
Korona virüsün kaynağını araştıran DSÖ ekibi, Wuhan’daki hayvan pazarını ziyaret etti

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