Koronavirüsün ortaya çıktığı iddia edilen laboratuvarın sorumlusu: Ziyarete açığız

Dünya genelinde 78 milyondan fazla insanın yakalandığı ve 1 milyon 700 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüsün Wuhan’daki bir laboratuvarda üretildiğini dair çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Söz konusu Wuhan Viroloji Laboratuvarı’nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, BBC’ye yaptığı açıklamada, iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamak adına her zaman ziyarete açık olduklarını ifade etti.

DSÖ heyetine giriş izni verilecek mi?

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) bir heyetin gelecek ay Wuhan’ı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi. Söz konusu ziyaret kapsamında DSÖ heyetine laboratuvara giriş izni verilip verilmeyeceğinin ise bilinmediği, ancak heyetin Wuhan’daki hayvan pazarını ziyaret etmelerinin planlandığı aktarıldı.

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Kurumun fikrini yansıtmıyor

Prof. Shi Zhengli’nin BBC’ye yaptığı “Ziyarete açığız” açıklamasına rağmen, Wuhan Viroloji Laboratuvarı’nın basın bürosundan yapılan açıklamada, Zhengli’nin açıklamalarının kişisel görüşlerini ifade ettiği, yanıtların kurum tarafından onaylanmadığı belirtildi.