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DÜNYA

Koronavirüsün yeni türüne yönelik çocuklar için uyarı: Yetişkinler kadar enfekte edebilir

İngiltere'de keşfedilen koronavirüsün mutasyon geçirmiş haline yönelik bilim insanlarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu’ndan (NERVTAG) bilim insanlarının yaptıkları açıklamada, Covid-19’un yeni türünün çocukları yetişkinler kadar enfekte edebileceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiltere’de Covid-19’un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayıldığının tespit edilmesinden sonra dünyanın dört bir yanından İngiltere’den seyahatlere kısıtlamalar getirilirken, İngiliz bilim insanlarından kötü haber geldi.

ÇOÇUKLARI DA YETİŞKİNLER KADAR ENFEKTE EDEBİLİR

Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu’ndan (NERVTAG) bilim adamları yaptıkları açıklamada, İngiltere’de keşfedilen Covid-19’un yeni türünün çocukları yetişkinler kadar enfekte edebileceğini aktardı.

NERVTAG, yeni türün hızla İngiltere’nin güneyinde baskın tür haline geldiğini ve yakında ülke genelinde aynısının olabileceğine dikkat çekti.

Oxford Üniversitesi’nde profesör olan NERVTAG Başkanı Peter Horby yaptığı açıklamada, "Bu varyantın şu anda Birleşik Krallık’ta bulunan diğer virüs varyantlarına göre daha hızlı bulaştığına inanıyoruz” dedi.

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DAHA ÇOK VERİ LAZIM

Imperial College London Üniversitesi’nde profesör olan ve NERVTAG üyesi Neil Ferguson ise yeni virüs türü hakkında yaptığı açıklamada, “Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair ipuçları var” ifadelerini kullandı. Ferguson, "Bu konuda herhangi bir nedensellik kurmadık, ancak bunu verilerde görebiliriz. İleride virüsün nasıl davrandığını görmek için daha fazla veri toplamamız gerekecek" dedi.

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ÇOCUKLAR DA YETİŞKİNLER KADAR DUYARLI OLACAK

Imperial College London Üniversitesi’nde viroloji uzmanı olan NERVTAG üyesi Wendy Barclay, Covid-19’un yeni türündeki mutasyonlar arasında insan hücrelerine girme şeklinde değişiklikler olduğunu, bunun da çocukların bu virüse yetişkinler kadar eşit derecede duyarlı oldukları anlamına gelebileceğini belirtti. Barclay, yeni veriler göz önüne alındığında daha fazla çocuğun Covid-19 ile enfekte olabileceğini ifade etti.

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