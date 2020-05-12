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Koronavirüs Koronaya rağmen Almanya sınır kapılarını açıyor
DÜNYA

Koronaya rağmen Almanya sınır kapılarını açıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin sınırlarının 15 Haziran’a kadar kademeli ve kontrollü bir şekilde açılacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yeni tip koronavirüs salgını kapsamında sınır meselesi hakkında görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Merkel, Schengen normlarına geri dönülmesi için komşu ülkelerde de virüs bulaşma oranının dikkate alınması ve halkın gerekli kurallara uymasının önemli olduğunu ifade etti.

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  • Merkel, Federal İçişleri Bakanlığı tarafından sınırların kademeli olarak açılmasının sağlanacağını belirtti. Ülkede önümüzdeki hafta sonundan itibaren denemelere başlanacağı ve 15 Haziran’dan sonra da sınırlarda kontrolün yapılmayacağı aktarıldı.

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Sınırların yeniden açılması konusunda AB Komisyonu da açıklama yaparak, "Dikkatlice açın. Açılış aşamalı olmalı" tavsiyesinde bulundu.

Tedbirler uygulanmaya devam edecek

AB Komisyonu Çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda sınırların açılmasıyla alakalı hazırladığı taslak metninde, enfeksiyon sayıları yüksek ülkeler arasında öncelikli olarak virüse karşı alınan önlemler ve getirilen kuralların uygulanması, daha sonra da nihai hedefin Schengen bölgesinde hareket özgürlüğünün yeniden sağlanması olduğu yer aldı.

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