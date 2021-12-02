Koronayla 2 yıl geride kaldı

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında, ikinci yılı geride bıraktık. Türkiye’deki ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülse de dünyadaki ilk vaka 1 Aralık 2019 yılında Çin’in Vuhan kentinde çıktı. İki yılda dünyayla beraber medyayı da etkisi altına alan pandemi, 114 milyonu aşkın haberle rekor konuşulma sayısına ulaştı.

Küresel salgın 730 günde 114 milyonun üzerinde haber çıkışı ile Türkiye ve dünya gündeminin en önemli başlığı haline geldi.

114 MİLYON HABER YAPILDI

Küresel salgın 730 günde 114 milyonun üzerinde haber çıkışı ile Türkiye ve dünya gündeminin en önemli başlığı haline geldi. Veriler Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basın, TV kanalları ve web siteleri olmak üzere 15 binin üzerinde kaynak tarandı.

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Koronavirüs birçok alt başlıkla da medyada yer alırken, en fazla haber olan başlıklar sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat yasağı, okulların kapanması, tam kapanma, geliştirilen aşılar, varyantlar ve normalleşme süreci oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre de ülkemizde 2’nci doz aşı yaptıranların oranı yüzde 81,29 olarak kayıtlara geçti. Normalleşme sürecinin hızlanmasını sağlayan aşıların ise sadece bu yıl 180 bin 599 basın haberi ile gündemimize oturduğu görüldü. Tüm dünyada tekrar paniğe neden olan Omicron varyantı ise 49 bin 811 haberle son zamanların en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

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Küresel salgın 730 günde 114 milyonun üzerinde haber çıkışı ile Türkiye ve dünya gündeminin en önemli başlığı haline geldi.

DÜNYADA 5 MİLYON İNSAN ÖLDÜ

Son bilgilere göre, dünyada toplam koronavirüs vaka sayısı 262 milyon 819 bin 609 olarak güncellenerken ölenlerin sayısı 5 milyon 215 bin 291. Türkiye’deki güncel vaka sayısı toplamda 8 milyon 797 bin 558 olarak saptanırken ölüm sayısı 76 bini geçti. Bu 2 yıllık süreçte sadece bir vaka görülen iki ülke ise Mikronezya ve Tonga oldu.

KORONAVİRÜS Normalleşmenin ilk koronavirüs tablosu açıklandı