Koronavirüs Kovid-19da yeni dalgaya hazırlanın 2 testten 1i pozitif
TÜRKİYE

Kovid-19'da yeni dalgaya hazırlanın: 2 testten 1'i pozitif

Kovid vakaları geçtiğimiz bir ay öncesine göre 8 kat artarken pandemi hastaneleri ‘yeni dalgaya’ hazırlanıyor. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da bayram tatili boyunca yaşanan hareketliliğinin önümüzdeki hafta Kovid-19 tablosuna yansıyacağını söyleyerek tedbir ve aşı konusunda uyarıyor.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
​Kovid-19da yeni dalgaya hazırlanın: 2 testten 1i pozitif
Arşiv.

Bayramda yaşanan hareketliliğin ardından Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artış Sağlık Bakanlığı’nın haftalık koronavirüs tablosuna da yansıdı. 11-17 Temmuz verilerine göre, 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Önceki hafta vaka sayısı 117 bin 95 olarak açıklanmıştı. Aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362 oldu. Vaka sayıları her hafta bir önceki haftaya göre iki katına çıkıyor. Son dört haftaya bakıldığında ise 8 katlık bir artış yaşandığı görülüyor.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, nher iki testten birinin pozitif çıktığını söyledi. Kaynak, n“Yoğun bakım servislerinin Kovid-19’a ayrılmış nkısımları veya hastanelerdeki servisler kapatılmıştı. nFakat şu an yoğun bakımlarda az da olsa yatış var. nBaşlangıca göre bu düşük ama geçtiğimiz 6 ayla nkarşılaştırıldığında artış söz konusu. Önümüzdeki nhaftalar daha da artacak” ifadesini kullandı.
İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, nher iki testten birinin pozitif çıktığını söyledi. Kaynak, n“Yoğun bakım servislerinin Kovid-19’a ayrılmış nkısımları veya hastanelerdeki servisler kapatılmıştı. nFakat şu an yoğun bakımlarda az da olsa yatış var. nBaşlangıca göre bu düşük ama geçtiğimiz 6 ayla nkarşılaştırıldığında artış söz konusu. Önümüzdeki nhaftalar daha da artacak” ifadesini kullandı.

GELECEK HAFTA TABLOYA YANSIR

  • Kurban Bayramı sonrasında Kovid-19 vaka sayısı haftalık yüz bin artarken asıl yükseliş için uzmanlar da önümüzdeki haftaya işaret etti. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Bayramda insan hareketliliği vaka sayılarında artışa neden oldu. Bir hafta sonraki veriler bize asıl vaka sayısını daha iyi yansıtacaktır” dedi. Kayıpmaz, “Her türlü varyantın önünde bizim için koruyucu olan en önemli araç tedbirlerimiz. Hatırlatma doz aşılarının olması hastalıkta mücadelede elimizi güçlendirecek bir araç olacak. BA4 ve BA5’te hastalar ayakta takip edilse de sert semptomlar görüyoruz.” diye konuştu.

Kovid birimleri geri dönüyor

Türkiye’nin en büyük pandemi hastanesi olan Sancaktepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi de yeniden Kovid hazırlıklarına geçildi. Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, “Kovid’de yeni dalgaya girdik diyebilirim. Henüz hastaneye yatışlara çok büyük bir yansıması yok ancak önceki dalgalardan biliyoruz ki ayaktan başvurular bir süre sonra yatış ve yoğun bakımlara da yansıyor. Bir ay öncesine kadar Kovid sonrası yeni normale dönmüş durumdaydık. Avrupa’daki dalganın 1-15 gün sonra bize de geldiğini görmekteyiz, ayaktan başvuran hasta sayısında hızlı bir artış var. Son birkaç güne baktığımızda 800-850 civarında hasta başvuruyor. Bunların yaklaşık 700-750’sine PCR testi gerekli oluyor. rakamlar bize yeni bir dalga ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Biz de bu nedenle tedbir olarak Kovid kliniklerine doğru dönüş yapmaya başladık. Gördüğümüz kadarıyla vakaların büyük çoğunluğu aşısızlar ya da aşılarını tamamlamamış olanlar. Yoğun bakımlara tam manada ciddi bir yansıma olmadı şimdilik.” diye konuştu.

Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 arttı.<br><br>
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Mart 2022'den itibaren azalan vaka sayısı, haziranın ikinci yarısından itibaren yeniden artış eğilimine girdi. Artışın Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının dünyada giderek hakim hale gelmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.<br><br>
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Öte yandan DSÖ, vaka artışına karşın virüse bağlı ölümlerde belirgin artış görülmediğini kaydetti. Geçen hafta dünya genelinde 9 bin 800 ölüm kaydedilirken, rakam önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.<br><br>
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Bölgesel olarak, en yüksek vaka artışları, yüzde 28 ile Batı Pasifik ve yüzde 25 ile Orta Doğu'da görüldü. Vaka sayısı Afrika'da yüzde 33, Kuzey ve Güney Amerika'da yüzde 1 azalırken Güneydoğu Asya'da yüzde 5, Avrupa'da yüzde 4 arttı.<br><br>
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Haftalık ölüm sayıları ise Orta Doğu'da yüzde 78, Güneydoğu Asya'da yüzde 23 artarken Afrika'da yüzde 17, Batı Pasifik'te yüzde 10, Kuzey, Güney ve Orta Amerika'da yüzde 1 azaldı, Avrupa'da sabit kaldı.<br><br>
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Covid-19 verilerinin derlendiği \"Worldometer\" internet sitesine göre, Kovid-19 salgınının başından bu yana dünya genelinde 567 milyondan fazla vaka saptandı, virüs nedeniyle 6 milyon 387 binden fazla insan hayatını YENİ SEMPTOMLAR AÇIKLANDI<br>İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) corona virüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomları açıkladı.<br>
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En sık görülen corona virüs belirtileri:En sık görülen koronavirüs belirtileri:<br><br><br><br>
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KOKU KAYBI - YÜZDE 10<br>
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KULAK AĞRISI- YÜZDE 11<br>
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NEFES DARLIĞI - YÜZDE 11<br>
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TERLEME VEYA TİTREME - YÜZDE 12<br>
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ATEŞ - YÜZDE 13<br>
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GÖĞÜS AĞRISI - YÜZDE 13<br>
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KOKU HİSSİ DEĞİŞİMİ - YÜZDE 13<br>
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GÖZ AĞRISI - YÜZDE 14<br>
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LENF BEZLERİNİN ŞİŞMESİ - YÜZDE 15<br>
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BAŞ DÖNMESİ - YÜZDE 18<br>
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KAS AĞRISI - YÜZDE 25<br>
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YORGUNLUK - YÜZDE 27<br>
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HAPŞIRMA - YÜZDE 32<br>
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SES KISILMASI - YÜZDE 35<br>
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BALGAMLI ÖKSÜRÜK - YÜZDE 37<br>
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BURUN AKINTISI - YÜZDE 40<br>
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KURU ÖKSÜRÜK - YÜZDE 40<br>
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BURUN TIKANIKLIĞI - YÜZDE 40<br>
Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar
Dünyada koronavirüs vakalarının son beş haftadır yeniden yükselişe geçtiği bildirildi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) son dönemde artan koronavirüs vakaları sonrasında vakalarda görülen semptomları güncelledi. Peki en sık görülen semptomlar neler? Koronavirsün yeni semptomlarında boğaz ağrısı var mı? İşte detaylar...
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​Bakan Kurum'dan Mansur Yavaş'a Ankapark tepkisi.

​Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan 'tahıl koridoru' açıklaması.

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Türkiye'nin her yerinden talep var.

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