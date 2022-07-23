Kovid-19'da yeni dalgaya hazırlanın: 2 testten 1'i pozitif

Bayramda yaşanan hareketliliğin ardından Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artış Sağlık Bakanlığı’nın haftalık koronavirüs tablosuna da yansıdı. 11-17 Temmuz verilerine göre, 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Önceki hafta vaka sayısı 117 bin 95 olarak açıklanmıştı. Aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı ise 32 bin 362 oldu. Vaka sayıları her hafta bir önceki haftaya göre iki katına çıkıyor. Son dört haftaya bakıldığında ise 8 katlık bir artış yaşandığı görülüyor.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, nher iki testten birinin pozitif çıktığını söyledi. Kaynak, n“Yoğun bakım servislerinin Kovid-19’a ayrılmış nkısımları veya hastanelerdeki servisler kapatılmıştı. nFakat şu an yoğun bakımlarda az da olsa yatış var. nBaşlangıca göre bu düşük ama geçtiğimiz 6 ayla nkarşılaştırıldığında artış söz konusu. Önümüzdeki nhaftalar daha da artacak” ifadesini kullandı.

GELECEK HAFTA TABLOYA YANSIR

Kurban Bayramı sonrasında Kovid-19 vaka sayısı haftalık yüz bin artarken asıl yükseliş için uzmanlar da önümüzdeki haftaya işaret etti. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Bayramda insan hareketliliği vaka sayılarında artışa neden oldu. Bir hafta sonraki veriler bize asıl vaka sayısını daha iyi yansıtacaktır” dedi. Kayıpmaz, “Her türlü varyantın önünde bizim için koruyucu olan en önemli araç tedbirlerimiz. Hatırlatma doz aşılarının olması hastalıkta mücadelede elimizi güçlendirecek bir araç olacak. BA4 ve BA5’te hastalar ayakta takip edilse de sert semptomlar görüyoruz.” diye konuştu.

Kovid birimleri geri dönüyor

Türkiye’nin en büyük pandemi hastanesi olan Sancaktepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi de yeniden Kovid hazırlıklarına geçildi. Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, “Kovid’de yeni dalgaya girdik diyebilirim. Henüz hastaneye yatışlara çok büyük bir yansıması yok ancak önceki dalgalardan biliyoruz ki ayaktan başvurular bir süre sonra yatış ve yoğun bakımlara da yansıyor. Bir ay öncesine kadar Kovid sonrası yeni normale dönmüş durumdaydık. Avrupa’daki dalganın 1-15 gün sonra bize de geldiğini görmekteyiz, ayaktan başvuran hasta sayısında hızlı bir artış var. Son birkaç güne baktığımızda 800-850 civarında hasta başvuruyor. Bunların yaklaşık 700-750’sine PCR testi gerekli oluyor. rakamlar bize yeni bir dalga ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Biz de bu nedenle tedbir olarak Kovid kliniklerine doğru dönüş yapmaya başladık. Gördüğümüz kadarıyla vakaların büyük çoğunluğu aşısızlar ya da aşılarını tamamlamamış olanlar. Yoğun bakımlara tam manada ciddi bir yansıma olmadı şimdilik.” diye konuştu.

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