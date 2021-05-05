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Koronavirüs Kovid-19un Hindistan mutasyonu İrana sıçradı
DÜNYA

Kovid-19’un Hindistan mutasyonu İran’a sıçradı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Hindistan’da görülen Kovid-19’un "çifte mutasyon" türünün ülkede 13 kişide tespit edildiğini duyurdu. Hindistan’da artan mutasyonlu korona virüs salgını sonrası İran hükümeti, Hindistan ile Pakistan’a olan uçuşları 24 Nisan tarihinde askıya aldıklarını duyurmuştu.

Haber Merkezi İHA
Kovid-19’un Hindistan mutasyonu İran’a sıçradı
Arşiv

Hindistan’da görülen Kovid-19’un "çifte mutasyon" türü İran’a sıçradı. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, 13 kişide Kovid-19’un "çifte mutasyon" türünün tespit edildiğini ifade etti. Nemeki, vakaların 10’unu Batı Azerbaycan eyaletinde görüldüğünü belirterek, “Batı Azerbaycan eyaletinde işçi olarak çalışan 10 Hint kökenli işçide mutasyonlu korona virüse rastlanıldı” ifadelerini kullandı.


Nemeki, İran’ın Kum şehrinde ise 3 Hint kökenli kişide Hindistan mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı. Kovid-19’un İngiltere mutasyonuna karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Nemeki, İran’da Güney Afrika ve Hindistan mutasyonlarının yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Hindistan'da koronavirüs krizi: Ordu göreve çağırıldı
FOTOĞRAF 43
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Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
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Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Title
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyona yaklaştı
Hindistan'da koronavirüs krizi: Ordu göreve çağırıldı
Hindistan'da resmi kayıtlara göre vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, başkent Yeni Delhi'de ikinci Kovid-19 dalgasıyla başa çıkmakta zorlanan yetkililer, orduyu yardıma çağırdı.


Uçuşlar durdurulmuştu


Hindistan’da artan mutasyonlu korona virüs salgını sonrası İran hükümeti, Hindistan ile Pakistan’a olan uçuşları 24 Nisan tarihinde askıya aldıklarını duyurmuştu.
İran’da toplam vaka sayısı 2 milyon 591 bin 609’a, toplam can kaybı ise 73 bin 568’e ulaştı.

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