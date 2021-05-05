Kovid-19’un Hindistan mutasyonu İran’a sıçradı

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Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Dersim katliamını “Unutmadık unutmayacağız” notuyla anması partide tepkilere yol açtı. Ancak Grup Başkanvekili Özgür Özel’in tarafları yatıştırmak için sarf ettiği sözler yeni bir kriz çıkaracak. Özel, “Biz Dersimli fakir bir ailenin dördüncü çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik” diyerek hem katliamı itiraf etti hem Kılıçdaroğlu’nun başkanlığını ilginç bir gerekçeye bağladı.