​Kovid ve grip birbirine karıştı: Uzmanlar tedbirlere bağlı kalınmasını öneriyor

Grip salgını mevsimsel olarak artış gösterdi. Bununla birlikte, Omicron varyantı nedeniyle 35-40 bin bandında seyreden Kovid vakaları da korku yarattı. Her iki hastalığın da RNA virüsü olduğuna dikkati çeken uzmanlar, semptomların da birbirine karıştığını söylüyor.

MASKESİZLİĞİN GÖSTERGESİ

Son günlerde hem acil servislerde hem de polikliniklerde ciddi hasta artışı yaşanıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener de son iki haftalık süreçte özellikle 15-18 yaş grubunda mevsimsel grip olgularının arttığına işaret etti.

Şener, bunların büyük kısmının baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş ve kas ağrısı gibi Kovid-19 benzeri şikayetlerle hastanelere başvurduğunu aktardı. Şener, “Sahada baktığımız zaman en azından 2 yıldır görmediğimiz kadar çok grip olgularını görmeye başladık. Bu aslında maske mesafe önlemlerine uyulmadığının göstergesi. Çünkü önlem ve kısıtlamalara iyi uyulduğu dönemlerde bu kadar yüksek oranda grip olgusunu görmüyorduk.” dedi.

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Prof. Dr. Alper Şener

TÜM VİRÜSLERDEN KORUNACAĞIZ

İnfluenza ve Kovid-19’un her ikisi de RNA virüsü. Ve grip virüsünün de tıpkı koronavirüsteki gibi varyantları var. Kovid mi yoksa başka virüs mü, bunu ayırt etmenin zor olduğunu aktaran uzmanlar, zaman zaman PCR’ların da doğru sonuç vermediğini, bu yüzden de tedbirlere sıkı sıkıya bağla kalmanın çok önemli olduğunu aktarıyor.

HAYAT Tedbirler unutuldu grip patladı: Üç hafta sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da “PCR’da negatif sonuç çıkması her zaman Kovid olmadığınız anlamına gelmiyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen ve aşı en büyük silahımız. Bugünlerde grip de yaygın görülüyor. Hastalandığınızda grip mi koronavirüs mü varyantları Omicron mu olduğunuzu bilemiyorsunuz. Gripler birbirine çok karıştı ama ayırt etmek için uğraşmayacağız, hepsinden korunmaya çalışacağız” dedi.

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BELİRTİNİZ VARSA İZOLE OLMALISINIZ

Uzmanlar, İnfluenza virüsünün kurallara uyulmadığı için son dönemde çok görüldüğünü vurguluyor. Dr. Şirin Seçkin de “Koronavirüsün yanısıra, halk arasında domuz gribi diye bildiğimiz Influenza A virüsü de şu anda çok yaygın.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan domuz gribinin bulaşıcılığının ortalama 7-10 gün olduğunun altını çizen uzmanlar “Domuz gribi olan herhangi bir birey etrafa bulaştırmamak için en az 5 ile 7 gün evde izole olması lazım. 7 günün sonunda bulaştırıcılık bitiyor. Mümkün olduğunca bu duruma dikkat edilmeli.” diyor.