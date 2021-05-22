Kovid'i koklayan dedektör köpekler göreve başladı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Miçotakis'e kınama: Soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son ver

Dışişleri Bakanlığı, Türk köyü Paşevik'e "Pomak köyü" ve Türk çocuklarına "Yunan çocukları" diyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kınayarak "Yunanistan'ı bir kez daha ülkesinde yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son vermeye ve bu yöndeki AİHM kararlarını uygulamaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.