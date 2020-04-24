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Koronavirüs Küresel liderlerden koronavirüse karşı "uluslararası dayanışma" çağrısı
DÜNYA

Küresel liderlerden koronavirüse karşı "uluslararası dayanışma" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) başlattığı "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temel sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi ve küresel erişiminin eşitlikçi hızlandırılması" etkinliğine katılan küresel liderler, dayanışma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinden moderatörlüğünü yaptığı video konferansa pek çok ülke lideri ve küresel aktör katıldı.

Bill and Melinda Gates Vakfının ana sponsoru olduğu etkinliğe ABD, Çin ve Japonya'dan katılım olmaması dikkati çekti.

Ghebreyesus, liderlere dayanışma çağrısını yineleyerek, DSÖ'nün çok sayıdaki ortağının Kovid-19 salgınına karşı birlikte hareket etmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) 4 Mayıs’ta virüsle mücadele için donörler konferansı düzenleyeceğini aktaran Ghebreyesus, "Bu etkinlik, Kovid-19 için aşıların, diyagnostiklerin (tanı araçları) ve terapötiklerin (tedavi edicilerin) geliştirilmesi, üretimi ve eşit dağılımını hızlandırmak için önemli bir iş birliği." ifadesini kullandı.

"Hayatımızın savaşındayız"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, burada yaptığı konuşmada, "Dünya, güvenli ve etkili Kovid-19 aşısının, terapötiklerin ve teşhislerin geliştirilmesi, üretimi ve adil bir şekilde dağıtılmasına ihtiyaç duyuyor." dedi.

Kovid-19'a karşı geliştirilecek aşının "bir ülke" veya "bölge" için değil, tüm ülkelere eşit şekilde dağıtılmasının önemini vurgulayan Guterres, aşı ve tedavinin "ekonomik, güvenli, etkili, kolay yönetilebilir ve küresel olarak herkesin her yerde ulaşabileceği noktada" bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, dünyadaki tüm liderleri birlikte hareket etmeye davet ederek, "(Kovid-19'a karşı) hayatımızın savaşındayız." ifadesini kullandı.

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Macron'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya genelindeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Macron, "Her gün Kovid-19'a karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına, dünya genelinde hem kamu hem de özel sektörde çalışan araştırmacılara, BM ile diğer sivil toplum kuruluşlarında görevli insani yardım çalışanlarına şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Kovid-19, bazı ülkelerde daha öldürücü

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Kovid-19'un bazı ülkelerde daha "öldürücü" olduğuna dikkati çekti.

Merkel, "Küresel olarak yeni yöntemler geliştirmek, yeni yaklaşımlar denemek zorundayız. Örneğin, dünyanın pek çok farklı ülkesinde üretim kapasitelerini artırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef 4 Mayıs'ta 7,5 milyar avro toplamak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19’a karşı “küresel hareket” çağrısını desteklediğini belirterek, Birliğin 4 Mayıs’ta virüsle mücadele için bir donör konferansı düzenleyeceğini anımsattı.

Von der Leyen, bu çerçevede temel hedefin 7,5 milyar avro toplamak olduğunu vurgulayarak, “Ancak daha da fazlasını yapmamız gerekiyor. Kovid-19’u yenmek için birçok cephede hareket etmemiz lazım.” dedi.

Aşı geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden von der Leyen, toplu üretimden sonra aşının uygun fiyatla dünyanın her köşesine ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Güney Afrika Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa da Kovid-19 tehdidine karşı dünyanın dayanışma ve iş birliği göstermesi gerektiğini kaydetti.

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