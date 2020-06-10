LGS için hijyen paketi: Her öğrenci için özel olarak hazırlandı

20 Haziran Cumartesi yapılacak LGS için hazırlıklar sürüyor. MEB, hem velilerin hem öğrencilerin endişelerini azaltmak için çalışmalar yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2,5 ayda yaklaşık 500 bin maske ürettiklerini söyledi. Bu yıl 20 Haziran’daki sınavın, sosyal mesafeli ve maskeli şekilde yapılacağını anlatan Töre, bu nedenle bazı velilerin tedirginlik yaşadığını kaydetti. Öğrencileri ve velileri rahatlatmak için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Töre, öğrencilerin sınava girecekleri okulların dezenfekte edildiğini belirtti.

Okullar dezenfekte edildi

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İstanbul’da da 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Küçükçekmece’de sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen okullar sınava hazır hale getirildi. Temizlik çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıldı. İzmir, Hakkari ve daha birçok şehirde okullarda temizlik işlemleri devam ediyor.