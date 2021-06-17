Koronavirüs Lizbonda Kovid-19 vakalarında tehlikeli yükseliş Hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı
DÜNYA

Lizbon'da Kovid-19 vakalarında tehlikeli yükseliş: Hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı önlemleri ülke genelinde gevşeten Portekiz hükümeti, vaka sayılarında artışın olduğu başkent Lizbon'a ise serbest dolaşım kısıtlaması getirdi.

Haber Merkezi AA
Lizbonda Kovid-19 vakalarında tehlikeli yükseliş: Hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı
Arşiv

Portekiz Sağlık Bakanı Mariana Vieira da Silva, düzenlediği basın toplantısında, yeni vaka sayılarındaki artıştan dolayı yarın yerel saat ile 15.00'ten itibaren hafta sonu boyunca Lizbon'a giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Da Silva, "Bu öne alınmış bir tedbir değil. Salgının mevcut durumda ülke genelinde farklı boyutlarda olmasından dolayı yeni bir önlem. Amacımız, bu bölgedeki (Lizbon) mevcut yüksek vakaların diğer bölgelere taşınmasını önlemek." dedi.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19'dan 2 kişi hayatını kaybederken, büyük çoğunluğu Lizbon'da olmak üzere 1233 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlık, dün yeni vaka sayısını 1350 olarak açıklamış ve bu 27 Şubat'tan bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak dikkati çekmişti.

Salgının başlamasından bu yana Portekiz'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 57'ye, vaka sayısı da 817 bin 754'e ulaştı.

Kademeli normalleşme mayıs ayında başlamıştı

Mayıs ayında başladığı kademeli normalleşme kapsamında hafta başında 5. aşamaya geçen Portekiz, Lizbon'un da aralarında olduğu 4 bölge dışında ülke genelinde evden çalışma zorunluluğunun kaldırılması, restoranların gece saat 01.00'e kadar açılması, mağazalardaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu kapasitelerini yüzde 100'e, ayakta yolcu kapasitelerini de yüzde 70'e kadar çıkartılması kararlarını almıştı.

Fransa'dan Türkiye kararı: Seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarıldı
KORONAVİRÜS
Fransa'dan Türkiye kararı: Seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkarıldı

Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüsü saniyeler içinde tespit edebiliyor
KORONAVİRÜS
Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüsü saniyeler içinde tespit edebiliyor
Abone Ol Google News
Tablo güncellendi

Tablo güncellendi

​İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı.
Hollanda lider çıkıyor

Hollanda lider çıkıyor

​Dumfries rekor kırdı, Portakallar üst tura yükselmeyi başardı.
Kendisi hafif etkisi ağır: Alpagu test atışını başarıyla gerçekleştirdi

​47 bin kişilik aşı ordusu dünyada ilk sırada.
Müthiş maçta kazanan Belçika

Müthiş maçta kazanan Belçika

En çekişmeli maça De Bruyne damga vurdu.

​ABD'den S-400 açıklaması geldi.
Futbol hayatı bitti!

Futbol hayatı bitti!

​Prof. Dr. Mustafa Yıldız'dan çarpıcı açıklamalar.

​Bahçeli'den HDP saldırısı ile ilgili açıklama.

Bakanlık güncel tabloyu açıkladı.

Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından konuştu.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.