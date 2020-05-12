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Koronavirüs Madagaskar Cumhurbaşkanında DSÖye ilaç tepkisi Avrupadan gelseydi beğenirdiniz
DÜNYA

Madagaskar Cumhurbaşkanı'nda DSÖ'ye ilaç tepkisi: Avrupa'dan gelseydi beğenirdiniz

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri bitkisel ilaca, Afrika kaynaklı olduğu için şüpheci yaklaştığını savunarak "Eğer ilacı bir Avrupa ülkesi bulsaydı, bu kadar şüpheci olurlar mıydı? Zannetmiyorum. Sorun Afrika'dan gelmesi. Dünyanın en fakir ülkelerinden Madagaskar'ın dünyayı kurtaracak bu formülü bulmasını kabul edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Andry Rajoelina
Andry Rajoelina

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri bitkisel ilaca, Afrika kaynaklı olduğu için şüpheci yaklaştığını savundu.

Rajoelina, France 24 kanalına verdiği özel mülakatta, ülkesindeki bilim insanlarının geliştirdiği bitkisel ilaç Covid Organics'in, Kovid-19'a karşı oldukça önleyici ve tedavi edici özellikleri bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, "Eğer ilacı bir Avrupa ülkesi bulsaydı, bu kadar şüpheci olurlar mıydı? Zannetmiyorum. Sorun, Afrika'dan gelmesi. Dünyanın en fakir ülkelerinden Madagaskar'ın dünyayı kurtaracak bu formülü bulmasını kabul edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tek dozda bile ciddi bir iyileşme görüldüğünü belirten Rajoelina, ilacı kullanan hastaların 7 ila 10 gün içerisinde iyileştiğini öne sürdü.

Madagaskar'da şu ana kadar tespit edilen 186 vakadan 101'i iyileşti, 85'inin tedavisi sürüyor.

Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmişti.

Önleyici ve tedavi edici formları bulunan ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtan Rajoelina, son olarak artemisia bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerine geçen hafta başladıklarını duyurmuştu.

DSÖ, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

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