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Koronavirüs Madagaskarın geliştirdiğini iddia ettiği Kovid-19 bitkisel ilacına talep artıyor Bir ülke daha sipariş verdi
DÜNYA

Madagaskar'ın geliştirdiğini iddia ettiği Kovid-19 bitkisel ilacına talep artıyor: Bir ülke daha sipariş verdi

Senegal, Gine Bissau ve Ekvator Ginesi'nden sonra Kongo Cumhuriyeti de Madagaskar'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği bitkisel ilacı talep etti. Madagaskar yönetimi, ilacın önleyici ve iyileştirici özellikte iki formunun olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi AA
Covid Organics böyle tanıtılmıştı...
Covid Organics böyle tanıtılmıştı...

Kongo İletişim Bakanı Thierry Moungala, Twitter hesabından, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun Kovid-19'a dair görüntülü bir konuşma yaptığını açıkladı.

  • Bakan Moungala, N'Guesso'nun Madagaskarlı mevkidaşına ülkesinin "Covid Organics"ten alma isteğini ilettiğini kaydetti.

Covid Organics böyle tanıtılmıştı.

Moungala, Kongo'nun göndereceği kargo uçağıyla Madagaskar'dan ilacın önleyici ve iyileştirici özellikteki iki formundan da getireceğini ifade etti.

Diğer yandan N'Guesso, ülkedeki sağlık olağanüstü halini 15 Mayıs'a kadar uzattı.

Halen 195 aktif Kovid-19 vakasının bulunduğu Kongo'da virüs tespit edilen 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de iyileşti.

Afrika'da 4 ülke ilacı talep etti

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmişti.

Covid Organics'in tanıtımından...

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.

  • Afrika'dan Senegal ve Gine Bissau ilacı sipariş eden ilk iki ülke olurken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti de ilaçla ilgilendiğini duyurmuştu.

Madagaskar, Ekvator Ginesi'ne ilaçtan hibe etmişti.

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