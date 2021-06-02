Koronavirüs Masalara 2 metre şartı Toplu taşımaya yüzde 50 kapasite
TÜRKİYE

Masalara 2 metre şartı: Toplu taşımaya yüzde 50 kapasite

Koronavirüse karşı kademeli normalleşmede kafe ve restoranlardaki masalar arasında her yönden 2 metre, sandalyeler arasında 60 cm mesafe olacak. Sinema salonları yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Nikah törenleri belirlenen şartlara uygun yapılabilecek. Uçak haricindeki toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’sini alabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Masalara 2 metre şartı​: Toplu taşımaya yüzde 50 kapasite
Haziran ayının normalleşme kuralları belli oldu.

Kovid-19’la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi belli oldu. İçişleri Bakanlığı, dün 81 il valiliğine “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. İşte sektör sektör normalleşme:

-Hafta içi ve cumartesi günlerinde 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den pazartesi saat 05.00’ kadar sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

AÇIKTA 3, KAPALIDA 2 MÜŞTERİ

-Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak. Bu zaman aralığında özel araçla yapılacak seyahatlerde izin belgesi zorunlu. Toplu taşıma vasıtalarıyla yapılacak seyahatler için izin belgesi gerekmeyecek.

-Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri, hafta içi ve cumartesi günleri saat 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerde ise sadece paket servis yapılmasına izin verilecek.

-Bu mekanlarda masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılacak. Açık alanlarda 3, kapalı alanlarda ise 2 kişinin aynı masada oturmasına izin verilecek.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma devam edecek. Mesai 10.00-16.00 saatleri arasında ve uzaktan veya dönüşümlü olacak.

SEYAHATTE YÜZDE 50 SINIRI

-Spor kulüpleri 1 Haziran’dan itibaren, diğer kuruluşlar ise 15 Haziran’dan itibaren belirlenen kurallar çerçevesinde genel kurullarını yapabilecek.

-Şehirler arası faaliyet gösteren uçak haricindeki toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edebilecek. Şehir içi toplu ulaşım araçları da yüzde 50 kapasiteyle çalışacak ve ayakta yolcu kabul edilmeyecek.

-Kovid-19 aşısının iki dozunu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklara ekstra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, pazar günleri dışındaki diğer günlerde 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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