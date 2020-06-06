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Koronavirüs MEBden neşeli maskeler Web sitesi üzerinden satışa sunulacak
TÜRKİYE

MEB’den neşeli maskeler: Web sitesi üzerinden satışa sunulacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olgunlaşma enstitüleri, çocuklara özel yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak özel maske ile siperlik üretiyor. Gönüllülük esasına göre çalışan ekipler, ürettikleri maske ve siperlikleri, web sitelerinde online satışa sunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olgunlaşma enstitüleri, çocukların yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak özel maske ile siperlik üretimine başladı. Yıkanabilir kumaşlardan üretilen çocuk maskeleri, kullanıma hazır hale getirildi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, olgunlaşma enstitülerinin kültürel değerleri, özellikle geleneksel el sanatlarını ve giyim kültürünü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, bu ürünleri arşivleyerek gelecek kuşaklara aktaran, eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tanıtım, pazarlama, tasarım ve üretim süreçlerinin tümünü gerçekleştiren eğitim öğretim kurumları olduğunu anlattı.

GÖZLÜK KULLANANA FARKLI TASARIM

Türkiye genelinde 24 olgunlaşma enstitüsünün bulunduğunu belirten Büyük, koronavirüs salgını nedeni ile maskelerin, sadece yetişkinlerin değil çocukların da yaşamının bir parçası haline geldiğini vurguladı. Bu durumun kurumları, çocukların ilgisini çeken, onların benimseyerek kullanabilecekleri, her yönüyle çocuklara özel maske üretimine yönelttiğini belirten Büyük, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk aşamada beğenilen Eskişehir, Gaziantep, Kırklareli, Konya ve Muğla Olgunlaşma Enstitülerinin çocuk maskeleri www.goenst.com, olgunlasmakirklareli.com ve epttavm.com web sitelerinde online satışa sunulacaktır. Diğer olgunlaşma enstitülerinin de tasarım, üretim ve online satışa yönelik çalışmaları devam ediyor.” Büyük, gözlük kullanan çocuklar için maskelerin kulak arkalarına değil, boyun bölgesine bağlanması için özel aparatlar da ürettiklerini bildirdi.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTTIRILACAK

  • Yusuf Büyük, olgunlaşma enstitülerinin, bu kritik dönemde gönüllülük esası çerçevesinde hem yetişkinler için hem de çocuklar için maske, siperlik ve diğer malzemelerin tasarımı ve üretiminde gösterdikleri gayret ve sağladıkları katkı ile büyük takdir topladığını vurguladı. Ayrıca maske ve diğer ürünlere olan yoğun taleplerin karşılanmasına yönelik üretim kapasitesinin artırılması için gereken çalışmaların hızlandırıldığını aktaran Büyük, bu konuda yapılan bu özverili ve takdire şayan çalışmalardan dolayı hem yönetici arkadaşlarına hem de üretim yapan personele teşekkür etti.

MEB'den miniklere özel tasarım maskeler
FOTOĞRAF 12
Title
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olgunlaşma enstitüleri, çocukların yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak özel maske ile siperlik üretimine başladı.
Title
Yıkanabilir kumaşlardan üretilen çocuk maskeleri, kullanıma hazır hale getirildi.
Title
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, olgunlaşma enstitülerinin kültürel değerleri, özellikle geleneksel el sanatlarını ve giyim kültürünü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, bu ürünleri arşivleyerek gelecek kuşaklara aktaran, eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tanıtım, pazarlama, tasarım ve üretim süreçlerinin tümünü gerçekleştiren eğitim öğretim kurumları olduğunu anlattı.
Title
Türkiye genelinde 24 olgunlaşma enstitüsünün bulunduğunu belirten Büyük, koronavirüs salgını nedeni ile maskelerin, sadece yetişkinlerin değil çocukların da yaşamının bir parçası haline geldiğini vurguladı.
Title
Bu durumun kurumları, çocukların ilgisini çeken, onların benimseyerek kullanabilecekleri, her yönüyle çocuklara özel maske üretimine yönelttiğini belirten Büyük, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
İlk aşamada beğenilen Eskişehir, Gaziantep, Kırklareli, Konya ve Muğla Olgunlaşma Enstitülerinin çocuk maskeleri www.goenst.com, olgunlasmakirklareli.com ve epttavm.com web sitelerinde online satışa sunulacaktır. Diğer olgunlaşma enstitülerinin de tasarım, üretim ve online satışa yönelik çalışmaları devam ediyor.
Title
Büyük, gözlük kullanan çocuklar için maskelerin kulak arkalarına değil, boyun bölgesine bağlanması için özel aparatlar da ürettiklerini bildirdi.
Title
Genel Müdür Büyük, olgunlaşma enstitülerinin koronavirüs salgını döneminde tamamen milli bir seferberlik ruhu içerisinde ve gönüllülük esasına göre çalışarak maske, tıbbi amaçlı tulum ve yüz siperliği üretimine sağladığı destek hakkında da bilgi verdi.
Title
Yusuf Büyük, olgunlaşma enstitülerinin, bu kritik dönemde gönüllülük esası çerçevesinde hem yetişkinler için hem de çocuklar için maske, siperlik ve diğer malzemelerin tasarımı ve üretiminde gösterdikleri gayret ve sağladıkları katkı ile büyük takdir topladığını vurguladı.
Title
Ayrıca maske ve diğer ürünlere olan yoğun taleplerin karşılanmasına yönelik üretim kapasitesinin artırılması için gereken çalışmaların hızlandırıldığını aktaran Büyük, bu konuda yapılan bu özverili ve takdire şayan çalışmalardan dolayı hem yönetici arkadaşlarına hem de üretim yapan personele teşekkür etti.
Title
Title
MEB'den miniklere özel tasarım maskeler
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olgunlaşma enstitüleri, çocukların yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak özel maske ile siperlik üretimine başladı - İlk aşamada Eskişehir, Gaziantep, Kırklareli, Konya ve Muğla Olgunlaşma Enstitülerinin çocuk maskeleri "www.goenst.com", "olgunlasmakirklareli.com" ve "epttavm.com" web sitelerinde online satışa sunulacak.
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