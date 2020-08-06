Meclis'te korona alarmı: 44 vaka tespit edildi, dokuzu milletvekili
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te toplam 23 bin 310 testin yapıldığını belirterek, ''(Koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı) Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede iki, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili beş, hastanede de dört milletvekili var" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.
Meclis'te toplam 23 bin 310 testin yapıldığını belirten Şenop, ''(Koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı) Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede iki, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili beş, hastanede de dört milletvekili var. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun durumu ile ilgili gelişmeler olumlu çok şükür" ifadelerini kullandı.