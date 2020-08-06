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Koronavirüs Mecliste korona alarmı 44 vaka tespit edildi, dokuzu milletvekili
TÜRKİYE

Meclis'te korona alarmı: 44 vaka tespit edildi, dokuzu milletvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te toplam 23 bin 310 testin yapıldığını belirterek, ''(Koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı) Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede iki, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili beş, hastanede de dört milletvekili var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
TBMM
TBMM

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Meclis'te toplam 23 bin 310 testin yapıldığını belirten Şenop, ''(Koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı) Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede iki, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili beş, hastanede de dört milletvekili var. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun durumu ile ilgili gelişmeler olumlu çok şükür" ifadelerini kullandı.

TBMM'de altı personelde daha koronavirüs çıktı: Sayı 17'ye yükseldi
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TBMM'de altı personelde daha koronavirüs çıktı: Sayı 17'ye yükseldi

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Meclis'te koronavirüs kabusu: HDP'li milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Meclis'te koronavirüs kabusu: HDP'li milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Meclis'e koronavirüs timi geliyor
FOTOĞRAF 8
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100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası hariç tüm lokantaların kapatılmasıyla bütün personele kumanyaları Destek Hizmetleri Başkanlığınca görev yerlerinde dağıtılmaya başlanacak.
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Kış Bahçeleri’nde ve 100. Yıl Bahçe Lokantası’nda bulunanlar hariç olmak üzere TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları servis yapmayacak.
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Personel, yerleşke içinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere temizliğe hassasiyetle riayet edecek.
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Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından pandemi timleri oluşturulacak.
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Bu timler alınan kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak.
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TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyebilecek ve tutanaklara istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.
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TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
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TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
Meclis'e koronavirüs timi geliyor
Koronavirüs salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde en aza indirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla oluşturulan Koronavirüs (Covid-19) Kriz Yönetim Komisyonu toplanarak alınacak yeni tedbirleri ele aldı. Bu çerçevede hazırlanan ve TBMM Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan genelge ile duyurusu yapıldı.


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