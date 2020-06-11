Meksika'da 2 bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Jalisco ve Guanajuato eyaletlerinde Kovid-19 belirtisi taşıyan 5'er aylık iki bebek hayatını kaybetti.
Guanajuato Sağlık Sekreteri Daniel Diaz Martinez, virüs nedeniyle yaklaşık 2 haftadan bu yana hastanede tedavileri devam eden bebeklerin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını söyledi.
Bebeklerin virüse nasıl yakalandığının henüz tespit edilemediğini vurgulayan Martinez,
"Büyük ihtimalle bebeklere virüs eve dışarıdan gelen birileri tarafından bulaştırıldı." dedi.
Martinez, halk arasında farkındalığı arttırmak için bu bilgiyi özellikle paylaştıklarını belirterek aileleri, çocukların evden zorunlu olmadıkça çıkarılmaması konusunda uyardı.
152 çocuk virüse yakalandı
Ülkede 15 yaşından küçük 152 çocuğun Kovid-19'a yakalandığı belirtiliyor.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 14 bin 649 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı ise 124 bin 301 olarak kayda geçti.
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Diyarbakır'da artan vaka sayıları ile artış gösteren başka illerin olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayılarının azaldığını, hastane yükünün de azalmaya doğru gittiğini ve bu illerde daha kontrollü olunduğunu rahat söyleyebildiğini vurguladı.
Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
Eskişehir'in koronavirüs yoğunluk haritası.
Çankırı'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
Konya'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
Aksaray'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
Yozgat'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
Sivas'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
Kayseri'nin koronavirüs yoğunluk haritası.
Malatya'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
Erzincan'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
Elazığ'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
Tunceli'nin koronavirüs yoğunluk haritası.
Erzurum'un koronavirüs yoğunluk haritası.
Muş'un koronavirüs yoğunluk haritası.
Şanlıurfa'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
Gaziantep'in koronavirüs yoğunluk haritası.
Diyarbakır'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
Şırnak'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
Batman'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
Siirt'in koronavirüs yoğunluk haritası.
Adıyaman'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
Bakan Koca'nın uyardığı üç bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası: Kısmi artış var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün bölgesel yayılımı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Ankara'da son 2-3 gündür koronavirüs vakalarında bir yükseliş söz konusu olduğunu ancak bugünden itibaren Ankara'daki vakala sayılarının da düşüşe geçtiğini kaydeden Bakan Koca, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da koronavirüs günlük vaka sayılarında giderek kısmi artışın olduğunu belirtti. İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası...