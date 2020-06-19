Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Meksikada koronavirüsten son 24 saatte 667 kişi daha öldü
DÜNYA

Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 667 kişi daha öldü

Meksika'da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 667 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 662 artışla 165 bin 455’e çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 667 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 667 artarak 19 bin 747’ye yükseldi.

SAYI SÜREKLİ ARTIYOR

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 662 artışla 165 bin 455’e çıktı.

  • Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 123 bin 95 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 667 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS
Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 667 kişi daha öldü

Faiz indiriminde dünya ikincisi olduk
EKONOMİ
Faiz indiriminde dünya ikincisi olduk

Çin-Hindistan krizinin perde arkası: Küresel gelişmelerden bağımsız değil
DÜNYA
Çin-Hindistan krizinin perde arkası: Küresel gelişmelerden bağımsız değil

Safranbolu’da bir mahallede uygulanan koronavirüs karantinası genişletildi
KORONAVİRÜS
Safranbolu’da bir mahallede uygulanan koronavirüs karantinası genişletildi

81 ilde ihaleye çıkılacak: 70 bin TL'ye satılık lojman!
EKONOMİ
81 ilde ihaleye çıkılacak: 70 bin TL'ye satılık lojman!

Avustralya Başbakanı açıkladı: Kurumlar kapsamlı bir siber saldırı altında
DÜNYA
Avustralya Başbakanı açıkladı: Kurumlar kapsamlı bir siber saldırı altında

Küresel doğrudan yatırım yüzde 40 düşer: Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor
EKONOMİ
Küresel doğrudan yatırım yüzde 40 düşer: Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor

Sınav günlerine kısmi yasak: Gerekli tüm tedbirler alındı artık sınavlar bekleniyor
KORONAVİRÜS
Sınav günlerine kısmi yasak: Gerekli tüm tedbirler alındı artık sınavlar bekleniyor

Kovid-19 böbrekleri vuruyor: İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler
KORONAVİRÜS
Kovid-19 böbrekleri vuruyor: İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler

Yasağı takan da var takmayan da: Maskeleri polisi görünce takıyorlar
KORONAVİRÜS
Yasağı takan da var takmayan da: Maskeleri polisi görünce takıyorlar
Abone Ol Google News
Cezası 900 lira

Cezası 900 lira

​İstanbul'da ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu.
70 bin TLyesatılık lojman!

70 bin TL'ye
satılık lojman!

81 ilde 50 bin adet için ihaleye çıkılacak.
38 siteyeerişim yasağı

38 siteye
erişim yasağı

​Sermaye Piyasası Kurulu hukuki işlem başlattı.
Dünya<br>ikincisi olduk

Dünya
ikincisi olduk

Koronavirüs sonrası indirim yarışı başladı.
Gevşedik

Gevşedik

​Bilim Kurulu üyesinden maske zorunluluğu uyarısı.
Duvarına asmış

Duvarına asmış

Odasındaki Fatih Terim detayı gündem oldu.

Krizin perde arkası

Krizin perde arkası

Çin ve Hindistan sınırında gerilim yaşanıyor.
SİHA'lar İdlib'de yerle bir etmişti

SİHA'lar İdlib'de yerle bir etmişti

Rusya hava savunma sistemi Pantsir'e SİHA'lar için yeni füze ekledi.
Futbolcu musun <br>yönetici mi?

Futbolcu musun
yönetici mi?

Emre Belözoğlu'na isyan etti, sözleşmesini feshetti.
Barzani<br>PKK ile anlaştı

Barzani
PKK ile anlaştı

​ABD ile Fransa, sözde Kürdistan projesine adım attı.
Yeni Kandil'i<br> ateş bastı

Yeni Kandil'i
ateş bastı

​Mehmetçik sadece 58 dakika tüm hedefleri yerle bir etti.
Hem<br>çözüm hem inşa

Hem
çözüm hem inşa

​İşbirliğindeki ikinci aşamaya geçiliyor.
Ege'de<br>Yunan eşkıyalığı

Ege'de
Yunan eşkıyalığı

​Mülteci botlarını timlerle hedef alıyorlar.
Yasağı takan da var<br>takmayan da

Yasağı takan da var
takmayan da

Kimi vatandaşlar karşılarında polisi görünce ceplerindeki maskeyi taktı.
Yatırım yüzde<br>kırk düşer

Yatırım yüzde
kırk düşer

​Türkiye'yi üst sıralara taşıyacak yol haritası hazırlanıyor.
Kovid-19<br>böbrekleri vuruyor

Kovid-19
böbrekleri vuruyor

​İyileşme sonrası diyalize ihtiyaç duyabilirler.
Freni boşalan taksinin çarptığı yaşlı adam 5 metreden düşerek öldü
Gündem

Freni boşalan taksinin çarptığı yaşlı adam 5 metreden düşerek öldü

Ankara'da freni boşalan taksi, yokuştan kayarak bir apartmanın bahçe duvarı önünde duran 65 yaşındaki Mehmet Acar'a çarptı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bağcılar'da kocasından şiddet gören kadın pencereden atladı: Adam şizofreni hastası
Gündem

Bağcılar'da kocasından şiddet gören kadın pencereden atladı: Adam şizofreni hastası

İstanbul Bağcılar'da bir kadın, şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için birinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Beton zemine çakılan kadının ayağında ve kolunda kırıklar oluştu. Cinnet getiren koca ise evi kilitleyerek kendisine ve eşyalara zarar verdi. Yaralanan kadın ve kendisine zarar vererek bitkin düşen koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının yardım çığlıklarını duyup yardıma koşan komşu "Adam şizofreni hastası. Kriz geçiriyormuş, bekledik biz de. Polis ekiplerini aradık. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu" dedi.
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi: Pişmanım, ben de insanım
Gündem

Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi: Pişmanım, ben de insanım

Aydın'ın Efeler ilçesinde, eski kız arkadaşı Merve Kotan (19) ve ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i parkta pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy (28) hakkında karar çıktı. Bugün görülen karar duruşmasında Gürsoy, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Yaptığı savunmada Gürsoy "Cinnet getirdim, pişmanım, ben de insanım" ifadeleriyle pes dedirtti. Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan ise karar için "Bu karar emsal oldu. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kardeşimin duruşması bitti ancak bizim mücadelemiz devam edecek. Başka Merveler ölmesin diye biz bu mücadeleyi başlattık" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.