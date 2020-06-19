Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 667 kişi daha öldü

Gündem

Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi: Pişmanım, ben de insanım

Aydın'ın Efeler ilçesinde, eski kız arkadaşı Merve Kotan (19) ve ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i parkta pompalı tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy (28) hakkında karar çıktı. Bugün görülen karar duruşmasında Gürsoy, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Yaptığı savunmada Gürsoy "Cinnet getirdim, pişmanım, ben de insanım" ifadeleriyle pes dedirtti. Merve Kotan'ın ablası Esra Kotan ise karar için "Bu karar emsal oldu. Kadın cinayetlerini durduracağız. Kardeşimin duruşması bitti ancak bizim mücadelemiz devam edecek. Başka Merveler ölmesin diye biz bu mücadeleyi başlattık" dedi.