​Merkel’e salgında tam yetki

KOORDİNELİ YÖNETİM

Fransız haber ajansı AFP’nin, hükümet ortakları Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grupları için hazırlanan taslağa dayandırdığı habere göre hükümet gelecekte pandemiyle mücadelede daha fazla karar verme yetkisine sahip olacak. Taslak metinde, “Bu aynı zamanda hükümete Almanya genelinde enfeksiyondan korunmayı koordineli biçimde yönetme garantisi veriyor” denildi.

HAFTA İÇİ SUNULACAK

Söz konusu değişikliğin en kısa süre içinde yapılması planlanıyor. Başbakan Angela Merkel ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz Federal Meclis’te grubu bulunan partilerin yöneticilerini Cuma günü söz konusu plan hakkında bilgilendirdi. Değişiklik planı önümüzdeki Salı günü kabinenin onayına sunulacak. Ve önümüzdeki hafta içinde Federal Meclis’e sunulacak. Ardından ise Eyalet Temsilciler Meclisi’nin değişikliği onaylaması bekleniyor.

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Taslağa göre 100 bin kişide yedi gün içinde vaka sayısı 100’e ulaşan kent ve ilçelerde bağlayıcı olacak acil freni devreye girecek. Bir kent ya da ilçede üç gün üst üste yeni koronavirüs vaka sayıları 100 bin kişide 100’e ulaştığında, buralarda bir gün sonrasında ek önlemler yürürlüğe girecek. Önlemler yedi günlük insidans üç gün boyunca 100 bin kişide 100’ün altına indiğinde ise devre dışı bırakılacak. İnsidans değerinin 100’e ulaştığı yerlerde gece 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek.

Ancak doktor ya da veterinere gidilmesi gereken acil durumlar, gece mesaileri, bakıma muhtaç kişilere destek sunulması, 18 yaşından küçüklere ya da ölüm döşeğinde olanlara eşlik edilmesi gibi hallerde sokağa çıkılması mümkün olabilecek. Okullar, yuvalar, yüksekokullar ve yetişkinlerin eğitim gördüğü kurs ve benzeri merkezler yüz yüze eğitim veremeyecek. Bunun yanı sıra dükkanlar, pazarlar, yapı marketler de kapatılacak. Ancak süpermarketler, içecek satan dükkanlar, eczaneler, benzin istasyonları ve temizlik malzemeleri satan dükkanlar açık kalacak.

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Ülkede sık sık salgın kısıtlamalarına karşı eylemler de düzenleniyor.

HÜKÜMETİN ELİ GÜÇLENECEK

FAFP’nin elindeki taslağa göre enfeksiyondan korunma yasasında değişiklik öngören düzenleme onaylanırsa hükümet pandemiyle mücadelede şimdiye dek eyaletlerin yetki alanındaki birçok konuda daha fazla yetki kazanmış olacak. Bunun yanı sıra eyaletlerin inisiyatifine bırakılan kurallar ise ortak hale getirilebilecek. Taslak metinde bu adımın atılmasına gerekçe olarak, “Almanya genelinde çok dinamik biçimde birkaç gün içinde vaka sayılarının ciddi biçimde artması” gösterildi.