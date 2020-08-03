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Koronavirüs Mersinde toplu taziyeye yasak Camilerden günde en az bir kez uyarı yapılıyor
TÜRKİYE

Mersin'de toplu taziyeye yasak: Camilerden günde en az bir kez uyarı yapılıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini sürdürüyor. Son günlerde vaka sayılarındaki artışla dikkat çeken kentlerden Mersin'de salgınının yayılmasına neden olduğu belirlenen toplu taziyeler yasaklandı. Ayrıca kent genelinde cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetlerinin araçlarından günde en az bir kez, "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır." şeklinde anons yapılmasının kararlaştırıldı.

Haber Merkezi AA
Mersin'de toplu taziyeler yasaklandı.
Mersin'de toplu taziyeler yasaklandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi. Koronavirüs ile mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için tedbirlere uyulmasının önemi belirtilen açıklamada, "Toplu taziye uygulamasının olduğu durumlarda, taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir." denildi.

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Hoparlörlerden anons yapılacak

Açıklamada ayrıca, cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetlerinin araçlarından günde en az bir kez, "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır." şeklinde anons yapılmasının da kararlaştırıldığı belirtildi.

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Kurallara uymayana ağır ceza

Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç, belirti gösterenler ile temaslı kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin ikametlerde izlenmesine, tedavilerinin de yine evlerinde yapılmasına yönelik tedbir alındığı bildirilen açıklamada, kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği ifade edildi.

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