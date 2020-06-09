Mesleki çalışmalar yüz yüze olacak: Açık hava konserleri düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmalarının, 22-30 Haziran’da yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, uzaktan eğitim süresinin 19 Haziran 2020’ye kadar uzatıldığını hatırlatarak, normalleşme süreci kapsamında da öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin hazırlık yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda Bakanlıkta görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 22-30 Haziran 2020 tarihlerinde kendi okullarında yapacağını bildiren Boyacı, “Salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları illerdeki okul ve kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabilecek. Görevli olduğu ilden başka ilde mesleki çalışma yapacak öğretmenlerin ‘https://mebbis.meb.gov.tr’ adresi başvuru modülü üzerinden mesleki çalışma yapmak istedikleri okul müdürlüklerini tercih edecekler” diye konuştu. Boyacı, bu yılki mesleki gelişim programına ilişkin, “Sadece bu döneme özgü olarak öğretmenlerimize halihazırda yürütülmekte olan mesleki gelişim programları yüz yüze yapılacağı gibi online olarak da sunulacak. Online eğitimler, Mebbis modülünden öğretmenlere duyurulacak” dedi.

AÇIK HAVA KONSERLERİ DÜZENLENECEK

Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışma programında pek çok yenilik yaptıklarını aktaran Boyacı, “Türkiye’nin dünyaca ünlü bilim adamları, deneyimlerini öğretmenlerle videolu anlatımlarla paylaşacak. Öğretmenlerimize uluslararası akredite sertifika programları sunulacak. Çerçeve programımızın da içeriğini yeniledik. Bu kapsamda zeka oyunlarından STEM (fen, teknoloji, matematik, mühendislik) ve robotik kodlama eğitimine pek çok program öğretmenlerimiz için hazırlanacak” diye konuştu. Mesleki gelişim programına göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyon öğretmene mesleki çalışma programının başladığı ilk gün olan 22 Haziran’da Bakanlığın eğitim bilişim ağı EBA’dan yapılacak canlı yayında seslenecek. Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi” kapsamında güzel sanatlar ve müzik öğretmenlerince, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, klasik Türk müziği ve tasavvuf müziği açık hava konserleri düzenlenecek. Öğretmenler ayrıca, müze eğitimi, tarihi mekanlarda drama eğitimi, etkileşimli kitap okuma eğitimi, doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği, doğada masal anlatımı, açık etkileşimli sergiler, üniversitelerle iş birliği halinde atölye çalışmaları da yürütebilecek.