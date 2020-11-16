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Koronavirüs Bir aşıdan daha müjdeli haber Moderna şirketi de koronavirüs aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıkladı
DÜNYA

Moderna şirketi de koronavirüs aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıkladı

Bir aşıdan daha müjdeli haber: Moderna şirketi de koronavirüs aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıkladı

BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi. Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna Başkanı Dr Stephen Hoge, veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi.

Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirterek, "Bu bize doğrusu bir aşının, salgını durdurabileceği ve umarım eski hayatlarımıza döneceğimiz yönünde ümit vermeli" ifadesini kullandı.

Stephen Hoge, "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak" diye konuştu.

ABD'den aşı müjdesi: Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi
DÜNYA
ABD'den aşı müjdesi: Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi

Moderna'nın ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleriyle birlikte üretilen aşısı, şu anda aşı veya plasebo yapılan 30 bin kişi üzerinde deneniyor.

  • Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
DÜNYA
Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, milyonlarca aşı dozu için sözleşme imzalamak amacıyla yarışırken, BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu.

Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzalamıştı.

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Almanya'dan müjde: Pfizer'in Covid-19 aşısının piyasaya çıkacağı tarih belli oldu

Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Komisyonun 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

AB, daha önce ilaç firmaları Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.

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