Koronavirüs Moskovada Kovid-19 alarmı Daha agresif ve hızlı yayılıyor
DÜNYA

Moskova'da Kovid-19 alarmı: Daha agresif ve hızlı yayılıyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun beklenmedik bir şekilde kötüleştiğini belirterek, “Şu anda Moskova’da geçen yıl uğraştığımız Çin’den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız.” dedi.

Haber Merkezi AA
Moskovada Kovid-19 alarmı: Daha agresif ve hızlı yayılıyor
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun başkentte giderek kötüleştiğini vurguladı.

Moskova’da 18 Haziran’da 9 bin günlük yeni vakanın tespit edilebileceğini belirten Sobyanin, “Moskova'daki salgın durumu hızla kötüleşiyor. Moskovalıların yüzde 60'ından fazlasının halihazırda hastalığı geçirmiş veya aşılı olması nedeniyle bu beklenmeyen bir durum. Vakalarda artış yerine düşüş bekleniyordu.” diye konuştu.

Sert önlemler alınabilir

Şehirde yayılan virüsün geçen yıl ortaya çıkan virüsten farklı olduğuna işaret eden Sobyanin, “Şu anda Moskova’da geçen yıl uğraştığımız Çin’den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız. Durumumuzun farklı olduğunu anlamalı ve yeni çözümler üretmeliyiz.” dedi.

Moskova’da salgına karşı önlemlerin sertleştirilebileceğini anlatan Sobyanin, “Sert önlemler için bazı kararlar almaya çok yakınız. Şehirdeki hastanelerin yatak kapasitelerini artırmamıza rağmen, bu kapasitelerin de bir sınırı var. Şu anda hizmet ve ulaştırma sektörlerinde çalışanları aşılamak ana hedefimiz.” şeklinde konuştu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 57 artarak 5 milyon 264 bin 47'ye, ölenlerin sayısı ise 416 artışla 127 bin 992'ye yükseldi.

Başkent Moskova’da ise son 24 saatte 6 bin 195 yeni vaka tespit edilirken, 1854 kişi hastaneye kaldırıldı.

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