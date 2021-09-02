Koronavirüs Mu mutasyonu yayılıyor Japonyada da görüldü
DÜNYA

Mu mutasyonu yayılıyor: Japonya'da da görüldü

Kolombiya’da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonunun Japonya’ya sıçradığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken mutasyon" olarak tanımlanan "B.1.621", vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamadığı Japonya’da endişeleri arttırdı.

Haber Merkezi İHA
Mu mutasyonu yayılıyor: Japonyada da görüldü
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Koronavirüs salgınında mutasyon endişesi dünya kamuoyunda sürerken, Kolombiya’da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni mutasyonun Japonya’da ilk kez görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken" mutasyon olarak tanımlanan ve "B.1.621" olarak da bilinen mutasyona havaalanlarındaki karantina merkezlerinde pozitif sonuç veren 2 yolcuda rastlandığı açıklandı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, pozitif sonuçlar üzerinde yapılan genetik incelemelerde vakaların Mu mutasyonu olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Haziran ayı sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Narita Havalimanı’na gelen 40’lı yaşlardaki bir kadın yolcu ile Temmuz başında İngiltere’den Haneda Havalimanı’na inen 50’li yaşlardaki bir diğer kadın yolcunun Mu mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

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DSÖ riske dikkat çekmişti

Kolombiya’da ortaya çıkan Mu mutasyonu, DSÖ tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken mutasyon" olarak tanımlamıştı. DSÖ, Mu mutasyonunun küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0.1 seviyelerinde olmasına karşın, Kolombiya’da vakaların yüzde 39’unu ve Ekvador’daki vakalarını yüzde 13’ünü oluşturduğuna dikkat çekmişti.

Mu, ilgi mutasyonu kategorisinde

Şimdiye dek görülen Kovid-19 mutasyonlarını VOC (endişe verici mutasyon) ve VOI (ilgi mutasyonları) olarak sınıflandıran DSÖ, daha önce Alfa, Beta, Gamma ve Delta mutasyonları "endişe mutasyonları" sınıfına dahil etmişti. "Mu mutasyonu" ise an itibariyle takip edilmesi gereken "ilgi mutasyonları" arasında yer alıyor.

Japonya’da Kovid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 511 bin 373’e ulaşmış, ölü sayısı da 16 bin 154’e yükselmişti.

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