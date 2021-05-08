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Koronavirüs Nepal Hindistan gibi koronavirüsün pençesine adım adım ilerliyor
DÜNYA

Nepal Hindistan gibi koronavirüsün pençesine adım adım ilerliyor

Nepal yetersiz koronavirüs aşıları ve yüzde 47 pozitiflik oranıyla uluslararası yardıma başvurdu. Yardım edilmezse, durumun Hindistan’dan daha kötü olacağı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Nepal Hindistan gibi koronavirüsün pençesine adım adım ilerliyor
Foto: Arşiv.

Nepal’in, Hindistan’ın benzeri koronavirüs felaketiyle karşı karşıya kaldığı ve ülkede koronavirüs vaka sayılarında patlama yaşandığı açıklandı. Vaka sayılarındaki artışı kontrol altına almak için mücadele edildiği ve yardım gelmemesi halinde ülkedeki durumun Hindistan’dan daha kötü olacağı belirtildi.

  • Sağlık yetkililerince bu hafta başında salgının kontrolünün kaybedileceğine dair yapılan uyarılardan sonra Nepal, acil uluslararası yardım çağrısında bulundu. Ülke, günlük en yüksek vaka sayılarını rapor ederken Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, ordudan, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı kaldırmak için acil durum tesislerinin yönetilmesi konusunda yardım etmesini istedi. Aynı zamanda Başbakan Oli’nin, bu hafta başında uluslararası kuruluşlara aşı yardımı için başvurduğu açıklandı.

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Ne oldu?

Ülkenin bazı bölgelerinde Nisan ayı itibariyle yeni vaka sayıları ortalama yüzde 47’ye yükseldi.

  • Katmandu dışındaki en kötü etkilenen bölgelerden biri, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletiyle sınıra yakın Banke bölgesindeki Nepalgunj şehri oldu. İki ülke arasındaki sınırın kapanmasından önce, Hindistan'dan binlerce Nepalli göçmen işçinin dönmesiyle vaka sayılarında patlama yaşandığı açıklandı.

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