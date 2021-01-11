Koronavirüs New Yorkun iki bölgesinde koronavirüs aşısı için mega aşı merkezi kuruldu
DÜNYA

New York'un iki bölgesinde koronavirüs aşısı için mega aşı merkezi kuruldu

New York'ta iki ayrı bölgede koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılama sürecini hızlandırmak için megaz aşı merkezi kuruldu. Merkezler, pazartesinden itibaren 7 gün 24 saat hizmet verecek. 7 gün 24 saat ulaşılabilir olacak merkezlerde ilk olarak sağlık çalışanları aşı olacak.

Haber Merkezi AA
New York'ta temel hizmet çalışanlarına ve 75 yaş üzerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.
New York'ta temel hizmet çalışanlarına ve 75 yaş üzerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

New York'un iki bölgesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı temel hizmet çalışanlarını aşılama sürecini hızlandırmak için mega aşı merkezi kuruldu.

New York'un ilçelerinden Brooklyn ve Bronx'ta kuruluşu tamamlanan mega aşı merkezlerinin, pazartesiden itibaren resmen faaliyete geçecek ve 7 gün 24 saat ulaşılabilir olacak. İlk olarak sağlık çalışanları aşı olacak.

Sağlık çalışanlarının ardından öğretmenler ve itfaiyeciler gibi temel hizmet çalışanlarının yanı sıra 75 yaş üstü yaşlılar da pazartesi gününden itibaren bu merkezlere gelerek aşı olabilecek.

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 381 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 381 bini geçti

540 bini New York'a

Hazırlık çalışmalarının görüntülendiği Brooklyn'deki Army Terminal Sunset Park'ta kurulan merkezde, bugünden itibaren kısmi aşı çalışmaları başladı, bazı sağlık çalışanlarına Amerikan Gıda ve Sağlık Dairesinden (FDA) ön onay alan Moderna aşısı vuruldu.

New York Valisi Andrew Cuomo dün yaptığı açıklamada, şu ana kadar New York'a 540 bin dozdan fazla aşının ulaştığını ve yeni açılan aşı merkezlerine dağıtıldığını duyurmuş, komşu eyalet New Jersey'de de Vali Phill Murphy 200 bin doz aşının kendilerine ulaştığını ve hızlıca bu sayının artacağını ifade etmişti.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 378 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 378 bini geçti
Abone Ol Google News
Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

​İngiltere ve Almanya alarm veriyor.
WhatsApp geri adım mı attı?

WhatsApp geri adım mı attı?

​Gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama iddiası.
Türkiyeye getirilen Sinovac aşılarıyla ilgili önemli gelişme: TIRlara yükleniyor

35 bin kişi<br>kısıtlamayı ihlal etti​

35 bin kişi
kısıtlamayı ihlal etti​

​İçişleri Bakanlığı son rakamları açıkladı..
Depremin<br>ürkütücü sesi

Depremin
ürkütücü sesi

​Ankara'daki depremin ardından kaydedildi.
Baktım sallanıyor<br> dışarı çıktım

Baktım sallanıyor
dışarı çıktım

​Ankara'daki deprem Kırıkkale'de de hissedildi.
Adana'da<br>hareketli anlar

Adana'da
hareketli anlar

Polisin önünde hava ateş açıp kaçmak istediler.
56 saatlik<br>kısıtlama sona erdi

56 saatlik
kısıtlama sona erdi

​​Saat 05:00 itibariyle yollar hareketlendi.
Yaşlılara evde aşı

Yaşlılara evde aşı

​Randevu günü ve saati verilecek.
Zirve yarışını sürdürdü

Zirve yarışını sürdürdü

Milli futbolcularımızın karşı karşıya geldiği maçı Juventus kazandı.
Almanya meclis binasının güvenliğine takviye
Dünya

Almanya meclis binasının güvenliğine takviye

ABD’de yaşanan Kongre baskınının ardından, Almanya'da Federal Parlamento binasının güvenliğinin arttırılması kararı alındı. Bu kapsamda meclis binası çevresindeki güvenlik güçlerine takviye yapılacak. Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki olaylar hakkında bir rapor talep ettiklerini, rapor doğrultusunda ne gibi sonuçlar çıkarılabileceğini de değerlendireceklerini söyledi.
Uzmanlar Boğaz için uyardı: Lüfer de kaçacak
Ekonomi

Uzmanlar Boğaz için uyardı: Lüfer de kaçacak

Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Boğazı ve Karadeniz için getirdiği hamsi avlama yasağına destek veren uzmanlar, İstanbul Boğazı’nda endüstriyel balıkçılığa son verilmesi çağrısında bulundu. Uzmanlar, "Boğaz biyolojik koridordur. Gırgır teknelerine kapatılmalıdır. Palamut ve lüfer gibi balıklar göç yollarını değiştirebilir" önerisinde bulundu.
Dolandırıcılar aşı için iş başında: Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar
Hayat

Dolandırıcılar aşı için iş başında: Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar

Koronavirüs aşısının gündemde olduğu bugünlerde dolandırıcılar, sağlık üzerinden vatandaşı mağdur ediyor. Farklı meslek gruplarında çalışanların sosyal medyadaki profil fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, o isimlerle de başka hesap açarak, takipçilerine 'aşı randevusu oluşturma' adıyla link gönderiyor. Linke girilmesi halinde GSM operatörleri aracılığıyla kesilen para da vatandaşın faturasına yansıyor. Avukat Mehmet Altın, böyle mağduriyet durumunda mesajlaşma içeriğinin silinmemesi ve ekran görüntüsünün alınması gerektiğini belirterek, "Kendisini dolandıran veya mağdur eden kişinin profil bilgilerinin de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. Bu görüntüleri aldıktan sonra zaman kaybetmeden karakola veya savcılığa gitmek lazım" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.