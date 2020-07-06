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Koronavirüs Nijeryada koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 645e yükseldi
DÜNYA

Nijerya'da koronavirüsten ölenlerins ayısı 645'e yükseldi

Nijerya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 645'e yükseldi

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsten etkilenen Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 645'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 vaka sayısının da son 24 saatte 544 artarak 28 bin 711'e ulaştığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 11 bin 665'e çıktığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 148 binden fazla Kovid-19 testinin uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 645'e yükseldiği kaydedildi.

VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının da son 24 saatte 544 artarak 28 bin 711'e ulaştığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 11 bin 665'e çıktığı ifade edildi.

  • Nijerya'da Lagos 11 bin 244, başkent Abuja 2 bin 181, Oyo 1513, Edo 1383, Kano 1268, Delta 1227, Rivers 1183 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 479 bini aşarken, 11 bin 395 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Afrika'da vaka sayısı 200 bine yaklaşırken, bu ülkeyi 75 bin 253 vaka ile Mısır, 28 bin 711 vaka ile Nijerya izledi.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

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