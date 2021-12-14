Koronavirüs Norveç yeniden kapanıyor Restoran ve barlarda alkol satışı yasaklandı
DÜNYA

Norveç yeniden kapanıyor: Restoran ve barlarda alkol satışı yasaklandı

Norveç'te artan korona vakaları sonucunda hükümet yeni kısıtlamalar getirerek, 4 hafta boyunca restoran ve barlarda alkol satışının duracağını ve insanları evden çalışmaya teşvik edeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Norveç yeniden kapanıyor: Restoran ve barlarda alkol satışı yasaklandı
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Koronavirüs vakalarının yükselmeye başlamasıyla birlikte birçok kararı masaya yatıran Norveç hükümeti, yeni tedbirler aldı. Başbakan Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, bu gece yarısından itibaren Kovid-19'a yönelik yeni kısıtlamaların hayata geçirileceğini duyurdu.

4 HAFTA BOYUNCA ALKOL SATIŞI YASAKLANDI

Kısıtlamaların ilk etapta 4 hafta süreceğini kaydeden Store, restoran ve barlarda alkol satışının durdurulacağını ve insanların evden çalışmaya teşvik edileceğini belirtti.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada da cenazelere katılımın 50, diğer toplantılara katılımın ise 20 kişiyle sınırlandırıldığı bildirildi.

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KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirildiği aktarılan açıklamada, evlerde birer metre arayla oturmak şartıyla 10 kişinin, Noel Bayramı'nda da 20 kişinin misafir alınmasına izin verileceği belirtildi. Ayrıca açıklamada, Kovid-19 aşısının 2. dozu ile 3. dozu arasındaki sürenin 4,5 aya indirildiği vurgulanırken, 45 yaş ve üstündekilerin ocak ayının 15'ine kadar 3. doz aşılarını olmaları istendi.

Halk Sağlığı Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Norveç'te bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1136'a çıkarken, vaka sayısı da 317 bin 887'ye yükseldi.

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