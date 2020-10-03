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Koronavirüs Obamadan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı
DÜNYA

Obama’dan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı

Obama’dan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı

ABD eski başkanı Barack Obama, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Obama, Trump çiftinin "hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmelerini" diledi.

Haber Merkezi DHA
ABD eski başkanı Barack Obama
ABD eski başkanı Barack Obama

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da koronavirüse yakalandı. Trump çiftine adeta geçmiş olsun mesajları yağıyor. Geçmiş olsun mesajı gönderen bir isim de ABD'nin eski başkanı Barack Obama.

ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı
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ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı

Trump çifti için yayınladığı mesajda, geçmiş olsun mesajı dileklerinde bulunan Obama, Trump çiftinin hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmesini" diledi.

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
  • Öte yandan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs olduklarını duyuran 74 yaşındaki Trump, "Bu akşam ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya ve iyileşme sürecine derhal başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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