Obama’dan Trump çiftine geçmiş olsun mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump da koronavirüse yakalandı. Trump çiftine adeta geçmiş olsun mesajları yağıyor. Geçmiş olsun mesajı gönderen bir isim de ABD'nin eski başkanı Barack Obama.

KORONAVİRÜS ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı

Trump çifti için yayınladığı mesajda, geçmiş olsun mesajı dileklerinde bulunan Obama, Trump çiftinin hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmesini" diledi.

KORONAVİRÜS ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Öte yandan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs olduklarını duyuran 74 yaşındaki Trump, "Bu akşam ben ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya ve iyileşme sürecine derhal başlıyoruz. Bunu beraber atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.