​Omicron Avrupa’da tsunami etkisi gösterdi: Vaka artışı yüzde 100’ü geçti

Omicron varyantı Avrupa’da “tsunami” etkisi oluşturuyor. Omicron varyantının etkisini giderek artırdığı Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda son bir haftadaki vaka sayıları, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 100 arttı.
Yunanistan’da, son bir haftada vaka artışı yüzde 199, Finlandiya’da yüzde 231 oldu. İtalya’da son 7 günde vaka artışı yüzde 136, Romanya’da yüzde 197, Fransa’da yüzde 88, İngiltere’de yüzde 40, olarak kayıtlara geçti. Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’da bir günde 916 bin 479 vaka tespit edildi.