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Koronavirüs Örnek şehir Bayburt Tedbirlere uydular, üç gündür yeni vaka yok
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TÜRKİYE

Örnek şehir Bayburt: Tedbirlere uydular, üç gündür yeni vaka yok

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Bayburt'ta vatandaşlar sıkı sıkıya tedbirlere uyuyor. 82 bin nüfuslu kentte son üç gündür yeni vakaya rastlanmadı.

Haber Merkezi İHA
Bayburtlu vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyuyor.
Bayburtlu vatandaşlar koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyuyor.

Türkiye'de yeni normal hayata geçiş dönemiyle birlikte birçok işletme yeniden açıldı. Yasaklar gevşetildi, gündelik yaşama bir nebze olsun dönüldü. Ancak vatandaşlar salgının hala etkisini sürdürdüğünü umursamayıp rehavete kapılmaya başladı. Bu durum da vaka sayılarında artışa neden oldu. Son günlerde gelen rakamlar endişe yaratırken, Bayburt'tan güzel habergeldi.

Bayburt’ta bir köy koronavirüs karantinasına alındı
KORONAVİRÜS
Bayburt’ta bir köy koronavirüs karantinasına alındı

Veriler sevindirici


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye’nin günlük korona virüs tablosu istatistiklerine göre, Bayburt’ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı. Son 3 gündür vaka sayısına rastlanmayan diğer iller ise; Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova ve Ardahan’da oldu.

Bayburt'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Bayburt'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

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