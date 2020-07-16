Örnek şehir Bayburt: Tedbirlere uydular, üç gündür yeni vaka yok

Türkiye'de yeni normal hayata geçiş dönemiyle birlikte birçok işletme yeniden açıldı. Yasaklar gevşetildi, gündelik yaşama bir nebze olsun dönüldü. Ancak vatandaşlar salgının hala etkisini sürdürdüğünü umursamayıp rehavete kapılmaya başladı. Bu durum da vaka sayılarında artışa neden oldu. Son günlerde gelen rakamlar endişe yaratırken, Bayburt'tan güzel habergeldi.

KORONAVİRÜS Bayburt’ta bir köy koronavirüs karantinasına alındı

Veriler sevindirici



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye’nin günlük korona virüs tablosu istatistiklerine göre, Bayburt’ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı. Son 3 gündür vaka sayısına rastlanmayan diğer iller ise; Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova ve Ardahan’da oldu.

KORONAVİRÜS Bayburt'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

KORONAVİRÜS Bartın'dan güzel haber: Hiç korona vakası kalmadı