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Koronavirüs Oxford Üniversites koronavirüs aşı denemelerini Hindistanda yapılacak 320 kişinin üzerinde denenecek
DÜNYA

Oxford Üniversites koronavirüs aşı denemelerini Hindistan'da yapılacak: 320 kişinin üzerinde denenecek

İlaç firması AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği koronavirüs aşısının 2'nci ve 3’üncü faz klinik denemelerinin Hindistan’da yapılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İlaç firması AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 2'nci ve 3’üncü faz klinik denemelerinin Hindistan’da yapılacağı duyuruldu.

  • Hindistan Serum Enstitüsü, İngiltere'de bulunan İngiliz-İsveç ilaç ve biyoloji şirketi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 2'nci ve 3’üncü faz kilinik denemelerinin Hindistan’ın Mumbai şehrinde gerçekleşeceğini duyurdu.


  • Mumbai’de yer alan iki hastanede uygulanacak olan aşının 2'nci faz klinik denemelerinin, yaşları 20-50 arasındaki gönüllü 320 kişi üzerinde deneneceği belirtildi. Denemelere Ağustos ayının sonunda başlanacak.

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