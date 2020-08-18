Oxford Üniversites koronavirüs aşı denemelerini Hindistan'da yapılacak: 320 kişinin üzerinde denenecek

İlaç firması AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 2'nci ve 3’üncü faz klinik denemelerinin Hindistan’da yapılacağı duyuruldu.
- Hindistan Serum Enstitüsü, İngiltere'de bulunan İngiliz-İsveç ilaç ve biyoloji şirketi AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 2'nci ve 3’üncü faz kilinik denemelerinin Hindistan’ın Mumbai şehrinde gerçekleşeceğini duyurdu.
- Mumbai’de yer alan iki hastanede uygulanacak olan aşının 2'nci faz klinik denemelerinin, yaşları 20-50 arasındaki gönüllü 320 kişi üzerinde deneneceği belirtildi. Denemelere Ağustos ayının sonunda başlanacak.