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Koronavirüs Pekinde acil durum İki günde yaklaşık 50 vaka tespit edildi
DÜNYA

Pekin’de acil durum: İki günde yaklaşık 50 vaka tespit edildi

Çin’in başkenti Pekin’de iki ay sonra bir pazarda koronavirüs vakalarının ciddi artış göstermesinin ardından şehirde ‘savaş hali acil durumu’ alarmı verildi. Pazarda çalışan veya tezgahı bulunan yaklaşık 10 bin kişiye daha test yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ŞİNFADİ PAZARI KAPATILDI

Yaklaşık iki aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmediği Çin’in başkenti Pekin’de son iki günde tespit edilen vakaların ardından şehirde ‘savaş hali acil durumu’ alarmı verildi. Kent yönetimi, Pekin’in çiftlik ürünleri tedarikinin önemli bir kısmını sağlayan Şinfadi pazarının kapatıldığını açıkladı. Kentte 56 gün aradan sonra perşembe günü yerel kaynaklı bir vaka açıklanmış, cuma günü de iki yeni vakaya daha rastlandığı bildirilmişti.

Kapatılan pazarın dezenfekte edileceği bildirildi.

SOMON ŞÜPHESİ

Her iki vakanın da yakın tarihte Şinfadi pazarında bulundukları tespit edilmişti. Dün itibarıyla pazarda çalışan 517 kişinin test edildiği, 46 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Pazarda çalışan veya tezgâhı bulunan yaklaşık 10 bin kişinin teste tabi tutulacağı ifade edildi. Diğer yandan, pazarda yapılan incelemelerde, ithal somon balığı satan bir pazarcının kesme tahtasında korona virüse rastlandı. Satıcının somon balığını kentteki bir başka pazardan aldığı belirtildi.

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