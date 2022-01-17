Koronavirüs Pekindeki Omicron vakası Kanadadan Çine postayla ulaştı
DÜNYA

Pekin'deki Omicron vakası: Kanada'dan Çin'e postayla ulaştı

Çin'in başkenti Pekin'de tespit edilen, Omicron varyantı taşıyan COVID-19 vakasına virüsün, Kanada'dan gelen posta gönderisinden bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Pekindeki Omicron vakası: Kanadadan Çine postayla ulaştı
Arşiv

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang Şinghuo, yaptığı açıklamada, 14 Aralık'ta COVID-19 testi pozitif çıkan kadın hastanın, 11 Ocak'ta Kanada'dan ABD ve Hong Kong aracılığıyla bir posta gönderisi aldığını, gönderinin paketinden ve içindeki belgeden alınan örneklerde virüse rastlandığını belirtti.

  • Vakaya dair epidemiyolojik soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Pang, "Şahsa yurt dışından gelen nesneyle temas sonucu virüs bulaşmış olabileceği olasılığını göz ardı etmiyoruz." dedi.

Çin'de sağlık yetkilileri, daha önce de ithal gıda ve kargo gönderilerinde virüse rastlandığını, özellikle soğuk zincir yöntemiyle taşınan kargolarda virüsün yaşamasına uygun ortamın bulunduğunu ileri sürmüştü. Ancak dünyada sağlık otoritelere bu yolla bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğuna dikkati çekiyor. Kanada sağlık otoriteleri de aynı görüşü paylaşıyor.

Kanada Posta Hizmetleri İdaresi, web sitesinin soru ve cevap bölümünde, Dünya Sağlık Örgütünü ve Kanada Halk Sağlığı kurumunu tanık göstererek, uluslararası posta ve kargo yoluyla virüs bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü
DÜNYA
Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü

Pekin'deki tek Omicron vakasının kaynağı bulunamıyor

Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde 14 Aralık'ta yaptırdığı testi pozitif çıkan bir kişiden alınan numunede yapılan DNA incelemesinde Omicron varyantına rastlandığı belirtilmişti.

Başkentin merkez ilçelerinden Haidian'da yaşayan ve çalışan hastanın, doğrulanmış vakalardan herhangi biriyle temas kurmadığı ve son 14 günde başka şehre seyahat etmediği bildirilmişti.

Vakanın ortaya çıkması, virüs varyantının şehirde bir süredir yayılmakta olduğuna dair endişeleri artırırken hastanın yaşadığı apartman ve ofisi karantina altına alınmış, ev ve iş yeri çevresinde hasta ile temas kurmuş olabilecek 2 bin 430 kişiye testler uygulanmıştı.

Çin'de Omicron vakalarının görüldüğü Tiencin kentinde ikinci toplu test başladı
DÜNYA
Çin'de Omicron vakalarının görüldüğü Tiencin kentinde ikinci toplu test başladı
Tramvayda yangın paniği

Tramvayda yangın paniği

​İstanbul'daki panik anları böyle görüntülendi.
Çocuk parkında faciadan dönüldü

Çocuk parkında
faciadan dönüldü

​Mahallenin gençleri Pitbull'u kemerle yakaladı.
Cumhurbaşkanı Arnavutlukta

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.

​Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu İstanbul'da yapılacak.

İlçedeki evler kara gömüldü.

​Tıp tarihine geçen çiftçi artık zeytin çırpma makinesi kullanıyor.

​Dünyanın en zengin 10 insanı parasını ikiye katladı.

​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritası paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.