Pfizer koronavirüs aşısının acil kullanımı için ABD'ye başvuruda bulundu

Hayat

Camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam ediyor

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak. Birçok iş yerinin kapatılması ile genç ve yaşlı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama uygulamasının açıklanmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de camiler oldu. Peki camide namaz kılınacak mı? Kovid-19 nedeniyle cemaatle namaz yasaklandı mı? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...