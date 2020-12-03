Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı

Koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyon 600 bini aşkın vaka ve yaklaşık 60 bin ölümün yaşandığı İngiltere'de hükümet, Pfizer ve BioNTech'in ortak üretimi olan aşının sevkiyatına başladı. İngiliz düzenleyicilerin koronavirüs aşısına yeşil ışık yakmasının ardından tırlar, Belçika'nın Puurs şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte ayrıldı.

KORONAVİRÜS Türk profesörün aşısı İngiltere'de onaylandı

"Tarihimizdeki en büyük toplu aşılama"

Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu 10 Numara'da konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük toplu aşılama programı başlamak üzere." ifadelerini kullandı. Başbakan Johnson, hayatın baharda normale döneceğinden emin olduğunu söyledi.

OYNAT 04:06 Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.

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KORONAVİRÜS Avrupa İlaç Ajansına Kovid-19 aşı onayı için ikinci başvuru yapıldı

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İngiltere, söz konusu şirketin aşısından 40 milyon doz sipariş verdi. Bu da 20 milyon insanın aşılanabilmesi anlamına geliyor.

KORONAVİRÜS Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

"2021 daha iyi olacak"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk 800 bin dozun Pfizer'ın Belçika'daki tesislerinden gelecek hafta transfer edileceğini söylemiş, "2020 çok kötü geçti, 2021 daha iyi olacak." diye konuşmuştu. BioNTech'in kurucu ortağı Türk bilim insanı Uğur Şahin, CNN International'a geliştirdikleri aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunun gerçekten pandeminin sonunun başlangıcı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

KORONAVİRÜS Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu aşının ikinci dozu ünlü profesör Necmettin Ünal'a yapıldı