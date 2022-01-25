Koronavirüs Pfizer ve BioNTechten Omicrona özel aşı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Pfizer ve BioNTech’ten 'Omicron'a özel aşı

Pfizer ve BioNTech, Omicron’a özgü geliştirdikleri yeni aşı için klinik çalışmaların 18-55 yaş grubundaki gönüllü kişilerle birlikte başladığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Pfizer ve BioNTech’ten Omicrona özel aşı
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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Omicron’a karşı geliştirilen yeni bir aşının klinik çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Çalışmanın 18-55 yaş grubundaki bin 420 yetişkinde ilk doz ve hatırlatıcı doz şeklinde uygulanarak aşının güvenlik, tolere edilebilirlik ve bağışıklık tepkisi açısından değerlendirilebileceği belirtildi.

Çalışma 3 grup halinde olacak

Yeni aşı çalışması, 3 grupta incelenecek. Çalışmadan en az 90-180 gün önce 2 doz BioNTech aşısı olan ilk gruptaki gönüllülere bir veya 2 doz geliştirilme aşamasında olan aşıdan uygulanacak. İkinci grupta yer alan gönüllüler ise çalışmadan en az 90-180 gün önce 3 doz BioNTech aşılı olacak ve Omicron’a özel hazırlanan aşıdan bir doz olacaklar. Covid-19’a karşı hiç aşılanmamış kişilerden oluşan grup ise, yeni aşı çalışmasından 3 doz olacaklar.

  • Omicron’a özgü hazırlanan yeni aşı, mevcut aşılar gibi 30 mikrogramlık dozlar halinde uygulanacak.

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"Potansiyel mutasyonlara karşı da hazırlıklı olunması gerekiyor"

Pfizer’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Başkanı Kathrin Jansen, “Mevcut araştırmalar ve veriler, hatırlatıcı dozların Omicron’a bağlı ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı yüksek düzeyde koruma sağlamaya devam ettiğini gösteriyor. Fakat buna rağmen bu korumanın zaman içinde azalması durumuna ve gelecekteki potansiyel mutasyonlara karşı da hazırlıklı olunması gerekiyor. Omicron’a özel bir aşıya ihtiyaç duyulursa, üretiriz. Fakat elbette sağlık yetkilileriyle aşı dağıtımı öncesinde bunun sonuçlarını tartışmalı ve onaylarını almalıyız” dedi.

  • Pfizer’ın Ceo’su Albert Bourla geçen ay, Omicron mutasyonu için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulması halinde, Mart ayında yeni bir aşının olabileceğini söylemişti.

Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi
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2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.<br><br>
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Omicron ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.
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ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Omicron belirtilerini tek tek sıraladı.
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Listede iki yeni semptom yer aldı. İşte detaylar...
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İKİ YENİ SEMPTOM<br><br>Sağlık uzmanları son dönemlerde kusma ve mide bulantısı yaşayan kişilerin sayısında bir artış olduğunu tespit etti.
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Koronavirüsün eski türevlerinin ayırt edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden uzmanlar Omicron'un daha çok soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade ediyordu.<br><br>
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Delta varyantı gibi daha eski suşlardaki semptomlar; nefes darlığı, yeni ve sürekli bir öksürük, ateş etrafında yoğunlaşıyordu.<br><br>
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Omicronda ise, boğazda kaşınma, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar öne çıkıyordu.<br><br>
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İki yeni semptom ile birlikte Omicron'un varlığını daha kolay tespit edileceğini ifade eden uzmanlar bu belirtilere sahip olmanın mutlaka koronavirüse işaret etmediğinin de altını çizdi.<br><br>
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİN LİSTESİ GÜNCELLENDİ<br><br>ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi, ABD'deki başlıca varyantlardan biri olarak Omicron'un varlığını yansıtmak için Covid 19 semptomları listesini güncelledi. Bunlar;<br><br><br>
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Ateş veya titreme<br>
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Öksürük
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Nefes darlığı veya nefes almada zorluk<br>
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Tükenmişlik
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Kas veya vücut ağrıları<br>
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Baş ağrısı<br>
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Yeni tat veya koku kaybı<br>
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Boğaz ağrısı<br>
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Tıkanıklık veya burun akıntısı<br>
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Mide bulantısı ya da kusma<br>
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İshal
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İngiltere merkezli NHS , önceki varyantlardan en yaygın üç semptomu listelemişti. Bunlar ise;<br><br>
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Yüksek ateş,<br><br>
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Öksürük ve tat veveya koku alma duyusunda bir kayıp veya değişiklik...
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Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi
İki yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Dünyada baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Omicron belirtileri arasına 2 semptom daha eklendi. Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler göstermesi nedeni ile Omicron varyantının ayırt edilmesinde güçlük yaşanıyordu. Uzmanlar Omicron varyantının ayırt edici iki semptomunu daha açıkladı. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ise bu belirtileri ekleyerek Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. İşte omicron varyantının ana belirtileri...
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