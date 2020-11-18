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Koronavirüs Pfizer ve BioNTechten yeni aşı açıklaması Yüzde 95 koruma sağladı
DÜNYA

Pfizer ve BioNTech'ten yeni aşı açıklaması: Yüzde 95 koruma sağladı

ABD'li ilaç fırması Pfizer ile BioNTech koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95 oranında koruma sağlandığı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Pfizer'ın aşısının koronavirüsü yüzde 90 önlediğinin açıklanması büyük ilgi uyandırmıştı.
Pfizer'ın aşısının koronavirüsü yüzde 90 önlediğinin açıklanması büyük ilgi uyandırmıştı.

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, bir yandan da aşı çalışmaları sürüyor. ABD'li ilaç fırması Pfizer ile BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95 oranında koruma sağlandığını duyurdu.

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ABD'li ilaç firması Pfizer, yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının son aşamasının nihai sonuçlarının etkili olduğunu gösterdiğini ve gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olduklarını açıkladı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi.

65 yaş üstü yetişkinlerde etkinlik yüzde 94


İlaç üreticisi, Alman ortağı BioNTech ile geliştirilen aşının etkinliğinin yaş ve diğer veriler arasında tutarlı olduğunu ve önemli yan etkilerin olmadığını belirtti. Pfizer bu durumun aşılamanın dünya çapında yaygın olarak uygulanabileceğinin bir işareti olduğunu söyledi. Virüsten özellikle risk altında olan 65 yaş üstü yetişkinlerde etkililik % 94'ün üzerinde olduğu ifade edilmişti.

Öte yandan, açıklamada aşının yan etkilerin çoğunlukla hafif ila orta derecede olduğunu ve hızla ortadan kalktığını söylendi. Aşılananların % 2'sinden fazlasını etkileyen tek ciddi yan etki, ikinci dozdan sonra alıcıların %3,7'sini etkileyen yorgunluk olduğu belirtildi.

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