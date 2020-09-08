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Koronavirüs Polonyadan Yunanistana giden yolcu, uçakta korona olduğunu öğrendi Tüm yolcular karantinada
DÜNYA

Polonya’dan Yunanistan’a giden yolcu, uçakta korona olduğunu öğrendi: Tüm yolcular karantinada

Polonya’da Yunanistan’a gitmek üzere uçağa binen yolcu telefonundan koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Uçakta bulunan tüm yolcular karantina altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Bir yolcuda koronavirüs çıkması üzerine 100'den fazla yolcu karantinaya alındı.
Bir yolcuda koronavirüs çıkması üzerine 100'den fazla yolcu karantinaya alındı.

Polonya’nın kuzeyinde bulunan Gdansk şehrinden Yunanistan’ın Kalamata kentine uçmaya hazırlanan Ryanair havayoluna ait uçakta bulunan bir kadın yolcuda koronavirüs tespit edildi. Kadın yolcu, uçağın kalkış için piste doğru gittiği sırada telefonundan Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Kadın, durumu hemen kabin görevlilerine bildirirken, pilot yolculara bir yolcunun sağlık problemi nedeni ile kalkışın gerçekleşemeyeceğini, beklemeleri gerektiğine dair anons yaptı.

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Koronavirüs hastası uçağa bindi, 13 kişi karantinaya alındı

Uçuş iptal edildi

Pilotun kuleyle yaptığı görüşme sonrası talihsiz kadını almak üzere Gdansk İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi Sanepid’e bağlı ekipler havaalanına intikal etti. Ekipler koronavirüs tespit edilen kadın yolcu ve beraberindeki 2 kişiyi uçağın arka kapısından özel önlemler altında çıkarırken, uçakta bulunan yolcuların beklemesini istedi.

  • 3 saatlik bekleyişin ardından Sanepid salgın tehlikesi nedeniyle havayolu şirketi görevlilerine uçuşun iptal edilmesi yönünde tavsiye verdi.

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İngiltere'de koronavirüse yakalanan yolcu uçaktan inmek istemedi
İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişi, İtalya'ya gitmek için uçağa bindi. Kendilerine uyarı mesajı gelmesi üzerine uçağa giren yetkililer yolcuyu indirerek karantina merkezine götürdü.

Havayolu şirketi uçuşu iptal ederken, uçakta bulunan 100’den fazla yolcu ise evlerinde karantina altına alındı.

Polonya'nın koronavirüs verileri

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı’nın bugünkü verilerine göre ülkede bugüne kadar koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı 71 bin 126 olurken, 2 bin 124 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık, iyileşen hasta sayısını ise 55 bin 113 olarak açıkladı.

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Uçağa kaçak binen kişi yaka paça uçaktan atıldı
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